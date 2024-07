Regulação de IA tem votação adiada pela 3ª vez por impasses no relatório

A comissão temporária que analisa a regulamentação da inteligência artificial (IA) no Brasil adiou a votação do relatório do senador Eduardo Gomes (PL-TO) por divergências no texto. A votação estava prevista para esta terça-feira, 9. Esta é a terceira vez que a deliberação é adiada.

Segundo o presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), não há pressa em votar o parecer de Eduardo Gomes.

Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial no Brasil (CTIA) realiza reunião para analisar o PL 2.338/2023, que regulamenta os sistemas de inteligência artificial. Mesa: relator da CTIA, senador Eduardo Gomes (PL-TO); presidente da CTIA, senador Carlos Viana (Podemos-MG); vice-presidente da CTIA, senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP). Bancada: senador Marcos Rogério (PL-RO). Foto: Pedro França/Agência Senado Foto: Pedro França

“Não vamos votar até que a gente tenha esclarecido ponto por ponto tudo isso. A maioria já foi contemplada em debate. Se nós deixarmos, os vários setores vão querer controlar esse projeto e nós temos de votar pela soberania do País”, afirmou o senador.