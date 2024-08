Trump transforma TikTok em forte plataforma de campanha após quase banir app dos EUA em 2020

Nesta primavera, membros do círculo de Trump - incluindo os conselheiros Kellyanne Conway e David Urban, que haviam feito lobby para o TikTok - começaram a incentivá-lo a usar o aplicativo, que eles posicionaram como uma fonte inexplorada de sentimentos pró-Trump online. Em abril, o TikTok tinha cerca de duas vezes mais postagens pró-Trump do que postagens de apoio ao presidente Joe Biden, de acordo com um funcionário do TikTok que falou sob condição de anonimato para discutir métricas internas.

A campanha de Biden postou mais de 300 vídeos no TikTok e conquistou apenas 400 mil seguidores em cinco meses e, como muitas “salas de guerra” de campanha nas redes sociais, tentou de tudo um pouco: explicações sobre políticas, apresentações gráficas de slides e apelos diretos do candidato para a câmera. Nenhum dos vídeos ganhou muita força, e muitos deles provocaram uma enxurrada de comentários furiosos sobre Biden ter assinado uma lei que poderia proibir o aplicativo em todo o país já no próximo ano.

No dia 1º de junho, Trump postou seu vídeo de abertura no TikTok, que mostrava Dana White, líder do Ultimate Fighting Championship (UFC), anunciando a chegada do ex-presidente e um vídeo dele entrando em uma arena com grande alarde. “É uma honra”, disse Trump no clipe, que já foi visto quase 170 milhões de vezes.

A conta de Trump geralmente se concentra em exibir celebridades não políticas e momentos coloridos da campanha. Em um vídeo de junho com 80 milhões de visualizações, Trump aperta as mãos e promete “nenhum imposto sobre gorjetas” durante uma parada de campanha em uma lanchonete de cheesesteak na Filadélfia. O vídeo termina com ele segurando uma foto emoldurada de si mesmo e prometendo: “Vou salvar o TikTok”.

Em poucos dias, a conta de Trump no TikTok ultrapassou a conta de Biden, que tinha meses de existência, e sua campanha começou a circular seus vídeos em e-mails para doadores e jornalistas para enfatizar sua popularidade. A atenção ao ex-presidente no TikTok aumentou ainda mais depois que ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato: mais de 400 mil vídeos do TikTok foram feitos sobre ele na semana após o tiroteio, acumulando bilhões de visualizações, de acordo com um relatório da empresa de análise Zelf, que rastreia dados do TikTok.