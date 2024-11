Uber expande U-Código, chave de segurança em viagens, para motoristas

No caso do usuário, a função pode ser ativada ao clicar em Conta no canto inferior direito, depois em Configurações, Confira sua Viagem, e Use o código para confirmar as viagens. A funcionalidade para os passageiros não é nova, ela está disponível desde janeiro de 2020, com opção de ativação noturna, entre 21h e 6h.

A empresa tem expandido cada vez mais seus recursos de segurança, alguns deles estão em Preferência de Segurança, ainda existe a possibilidade de selecionar a função para algumas ou todas as viagens:

U-Ajuda: Faz a checagem de rota, monitora se o condutor fez desvio de caminho, paradas longas inesperadas ou encerrou a viagem antes do previsto. Uma mensagem vai ser enviada para o motorista e o usuário, perguntando se precisam de suporte.