YouTube faz retrospectiva dos vídeos e criadores em alta em 2022; veja lista

Oficialmente em clima de final de ano, o YouTube divulgou nesta quinta-feira, 1.º, a lista de fim de ano com os vídeos em alta ao longo do ano no Brasil. A plataforma do Google também divulgou a lista dos maiores criadores de conteúdo e dos clipes de música mais vistos.

Para a lista, o YouTube considerou vídeos publicados na plataforma entre 1.º de janeiro de 2022 e 30 de outubro de 2022. A companhia aponta que a lista exclui visualizações pagas e também aquelas provenientes de vídeos relacionados — ou seja, apenas cliques “orgânicos” pelos usuários. Já na categoria de criadores de conteúdo, a lista exclui artistas, marcas, empresas de mídia e conteúdo infantil.

Leia a lista dos destaques do YouTube para 2022:

Vídeos em alta de 2022

1. Debate na Band: Presidencial 2022 (14 milhões de visualizações)

2. Jogo completo: Palmeiras x Corinthians (13 milhões de visualizações)

3. Coloquei 100 Milhões de Orbeez no Quintal do Meu Amigo! (11 milhões de visualizações)

4. Melhores Vídeos de (@oli_natu) - Tente Não Rir - Compilado #7 (14 milhões de visualizações)

5. 100 Days Building A Modern Underground Hut With A Grass Roof And A Swimming Pool (360 milhões de visualizações)

6. ♫ LUVA DE PEDREIRO: O MELHOR DE TODOS! | Paródia Dancin - Aaron Smith (8,4 milhões de visualizações)

7. CNN Eleições 2022 - Parte 4 | 30/10/2022 (6,9 milhões de visualizações)

8. Vini Jr. faz outro golaço, e Real elimina o Barcelona da Supercopa da Espanha (6,5 milhões de visualizações)

9. LBFF 7 - Final | Free Fire (5,2 milhões de visualizações)

10. Coreia do Sul 1 x 5 Brasil | Melhores momentos | Amistosos da Seleção Brasileira (5,3 milhões de visualizações)

Os criadores brasileiros mais acessados de 2022

1. Enaldinho (24,1 milhões de inscritos)

2. Lucan Pevidor (4,3 milhões de inscritos)

3. Jooj Natu (8,85 milhões de inscritos)

4. Anninha (4,82 milhões de inscritos)

5. Natan por Aí (6,67 milhões de inscritos)

6. Oli Natu (6,1 milhões de inscritos)

7. Geleia (6,66 milhões de inscritos)

8. MrBeast Brasil (5,58 milhões de inscritos)

9. Leozinn 077 (3,14 milhões de inscritos)

10. Marcelodrv (3,72 milhões de inscritos)

Os clipes de músicas brasileiras mais vistos de 2022

1. Zé Felipe - Malvada (Videoclipe Oficial) (263 milhões de visualizações)

2. Gusttavo Lima - Termina Comigo Antes (Ao Vivo em Porto Alegre) (230 milhões de visualizações)

3. Simone & Simaria, Zé Felipe - Vontade de Morder (207 milhões de visualizações)

4. Ana Castela - Pipoco ft. @MELODYOFICIAL e @DJChrisnoBeat (Clipe Oficial) (162 milhões de visualizações)

5. Matheus Fernandes e Xand Avião - Balanço da Rede (Clipe Oficial) (145 milhões de visualizações)

6. Luísa Sonza, Davi Kneip, Mc Frog, Dj Gabriel do Borel - sentaDONA (remix) s2 (Clipe Oficial) (137 milhões de visualizações)

7. Mari Fernandez - COMUNICAÇÃO FALHOU feat. Nattan (DVD Ao Vivo em Fortaleza) (137 milhões de visualizações)

8. Henrique e Juliano - SEU PERFIL - DVD Manifesto Musical (140 milhões de visualizações)

9. DJ Guuga, Wesley Safadão e Zé Felipe - Depende (Se quer saber se eu tô solteiro)(Videoclipe Oficial) (130 milhões de visualizações)

10. ROGERINHO - BOTADINHA SALIENTE (123 milhões de visualizações)