Acabou o amor entre Microsoft e OpenAI; entenda

No começo do ano, Sam Altman, executivo-chefe da OpenAI, perguntou ao seu colega da Microsoft, Satya Nadella, se a gigante da tecnologia investiria novamente bilhões de dólares na startup.

A Microsoft já havia injetado US$ 13 bilhões na OpenAI, e Nadella estava disposto a manter o fluxo de dinheiro. Mas depois que o conselho de administração da OpenAI destituiu brevemente Altman em novembro passado, Nadella e a Microsoft reconsideraram a posição. Nos meses seguintes, a Microsoft não cedeu, pois a OpenAI, que espera ter prejuízo de US$ 5 bilhões neste ano, continuou a pedir mais dinheiro e mais poder de computação para construir e executar seus sistemas de inteligência artificial (IA).

OpenAI e Microsoft divergem sobre os termos da parceria Foto: Grant Hindsley/The New York Times

Altman chegou a chamar a parceria da OpenAI com a Microsoft de “o melhor relacionamento entre amigos na área de tecnologia”, mas os laços entre as empresas começaram a se desgastar. A pressão financeira sobre a OpenAI, a preocupação com sua estabilidade e os desentendimentos entre os funcionários das duas empresas prejudicaram sua parceria de cinco anos.

Essa tensão demonstra um desafio fundamental para as startups de IA: Elas dependem dos gigantes mundiais da tecnologia para obter dinheiro e poder de computação porque essas grandes empresas controlam os enormes sistemas de computação em nuvem que as pequenas empresas precisam para desenvolver suas tecnologias.

Nenhum outro par exibe melhor essa dinâmica do que a Microsoft e a OpenAI, a fabricante do chatbot ChatGPT. Quando a OpenAI recebeu seu grande investimento da Microsoft, ela concordou com um acordo exclusivo para comprar poder de computação da Microsoft e trabalhar em estreita colaboração com a gigante em novas IAs.

“Somos profundamente gratos por nossa parceria com a Microsoft; a grande aposta inicial que fizeram em nós e os vastos recursos de computação que forneceram foram essenciais para nossos avanços em pesquisa, beneficiando muito as duas empresas”, disse Altman em um comunicado na quinta-feira, 17. “Estamos entusiasmados e comprometidos com a busca de nossa visão compartilhada e com a realização de coisas ainda maiores juntos no futuro.”

No último ano, a OpenAI tentou renegociar o acordo para ajudá-la a garantir mais poder de computação e reduzir as despesas, enquanto os executivos da Microsoft ficaram preocupados com o fato de seu trabalho de IA ser muito dependente da OpenAI. Nadella disse em particular que a demissão de Altman em novembro o chocou e o preocupou.

Desde então, a Microsoft começou a proteger sua aposta na OpenAI.

“Continuamos a investir na OpenAI em muitos pontos distintos da parceria”, disse um diretor de tecnologia da Microsoft, em uma entrevista recente. “Somos certamente o maior investidor da empresa.”

Mas em março, a Microsoft pagou pelo menos US$ 650 milhões para contratar a maior parte da equipe da Inflection, uma concorrente da OpenAI. O ex-diretor executivo e cofundador da Inflection, Mustafa Suleyman, supervisiona um novo grupo da Microsoft que está trabalhando para desenvolver tecnologias de IA para consumidores com base no software da OpenAI. Ele também é o responsável pelo esforço de longo prazo da Microsoft para desenvolver tecnologias que poderiam substituir o que a empresa está obtendo da OpenAI.

"A Microsoft poderá ficar para trás se estiver usando apenas as tecnologias da OpenAI", diz Gil Luria, analista do banco de investimentos D.A. Davidson. "É uma verdadeira corrida - e a OpenAI pode não vencê-la." Alguns executivos e funcionários da OpenAI, incluindo Altman, estão irritados com o fato de Suleyman estar na Microsoft. A equipe de Suleyman faz parte de um grupo de engenheiros da Microsoft que trabalham diretamente com os funcionários da OpenAI. Dezenas de engenheiros da Microsoft trabalham nos escritórios da OpenAI em São Francisco e usam laptops fornecidos pela OpenAI, que são configurados para manter os protocolos de segurança da startup. Alguns funcionários da OpenAI reclamaram recentemente que Suleyman gritou com um funcionário da OpenAI durante uma chamada de vídeo porque ele achava que a startup não estava entregando novas tecnologias à Microsoft tão rapidamente quanto deveria, de acordo com duas pessoas familiarizadas com a chamada. Outros ficaram irritados depois que os engenheiros da Microsoft baixaram um software importante da OpenAI sem seguir os protocolos acordados entre as duas empresas, disseram as pessoas.

Depois que a Microsoft se afastou das discussões sobre financiamento adicional, a OpenAI ficou em uma situação difícil. Ela precisava de mais dinheiro para manter suas operações, e seus executivos se irritavam com a exclusividade do contrato. Durante o ano passado, a empresa de IA tentou várias vezes negociar um custo mais baixo e permitir que ela comprasse poder de computação de outras empresas.

Em junho, a Microsoft concordou com uma exceção no contrato, disseram seis pessoas com conhecimento da mudança. Isso permitiu que a OpenAI assinasse um acordo de computação de aproximadamente US$ 10 bilhões com a Oracle para obter recursos adicionais de computação. A Oracle está fornecendo computadores com chips adequados à criação de IA, enquanto a Microsoft fornece o software que aciona o hardware.

A OpenAI esperava gastar pelo menos US$ 5,4 bilhões em custos de computação até o final de 2024, de acordo com documentos analisados pelo The New York Times. Esperava-se que esse valor disparasse nos próximos cinco anos à medida que a OpenAI se expandisse, chegando a um valor estimado de US$ 37,5 bilhões em custos anuais de computação até 2029.

Não está claro o quanto os recentes ajustes na parceria entre a OpenAI e a Microsoft alterarão essa trajetória, mas os executivos da Microsoft ficaram satisfeitos com as mudanças. A gigante da tecnologia pode continuar a se beneficiar das tecnologias aprimoradas da OpenAI, enquanto a startup continua a pagar à gigante da tecnologia por quantidades substanciais de poder de computação.

Ainda assim, os funcionários da OpenAI reclamam que a Microsoft não está fornecendo capacidade de computação suficiente. E alguns se queixam de que, se outra empresa superar a OpenAI na criação de uma IA que se iguale ao cérebro humano, a Microsoft será a culpada, pois não forneceu à OpenAI o poder de computação de que ela precisa.

Curiosamente, essa pode ser a chave para sair do contrato com a Microsoft. O contrato contém uma cláusula que diz que, se a OpenAI criar uma inteligência artificial geral (AGI na sigla em inglês), uma máquina que iguale o poder do cérebro humano, a Microsoft perderá o acesso às tecnologias da OpenAI.

A cláusula foi criada para garantir que uma empresa como a Microsoft não fizesse uso indevido dessa máquina do futuro, mas hoje os executivos da OpenAI a veem como um caminho para um contrato melhor. De acordo com os termos do contrato, a diretoria da OpenAI poderia determinar quando a AGI fosse atingida.

Em uma conferência de IA em Seattle neste mês, a Microsoft não passou muito tempo discutindo a OpenAI. Asha Sharma, uma executiva que trabalha nos produtos de IA da Microsoft, enfatizou a independência e a variedade das ofertas da gigante da tecnologia.

“Definitivamente, acreditamos em oferecer opções”, disse Sharma.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.