Agora é possível usar duas contas diferentes de WhatsApp no mesmo celular; veja como fazer

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, anunciou nesta quinta-feira, 19, que o WhatsApp vai poder ter duas contas conectadas ao mesmo tempo no mesmo aparelho. A novidade vai estar disponível inicialmente para usuários Android nas próximas semanas.

Para usuários que possuem uma conta pessoal e outra profissional no WhatsApp, por exemplo, não será mais precisar usar dois celulares diferentes ou trocar de chip sempre que for usar a outra conta - é só trocar de conta. Apesar do recurso ser novo no mensageiro, ele é bem comum no Instagram, outra rede social da Meta, onde o usuário consegue alternar entre os vários perfis que tiver na plataforma em um mesmo dispositivo.

Novidade do WhatsApp vai permitir acessar de um mesmo aparelho várias contas Foto: WhatsApp/Divulgação

Para configurar outra conta no seu aparelho, é necessário um segundo número de telefone. Alguns celulares aceitam mais de um SIM ou aceitam eSIM, então nesses casos é possível criar novos perfis no próprio dispositivo. Na maioria dos casos, porém, será necessário um segundo aparelho ou SIM para criar, configurar e conectar a segunda conta.

Com o novo perfil pronto, o usuário deve abrir as configurações do WhatsApp no celular que vai receber a outra conta, clicar na seta ao lado do seu nome e em seguida em Adicionar conta. Apesar de poderem ser acessadas facilmente, cada conta tem suas próprias configurações de privacidade e notificações.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani