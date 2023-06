Amazon anuncia investimento de US$ 100 mi em centro de inovação de inteligência artificial

A Amazon Web Services (AWS), braço de computação em nuvem da Amazon, anunciou nesta quarta-feira o investimento de US$ 100 milhões em um centro de inovação em inteligência artificial (IA) generativa.

AWS anunciou investimento de US$ 100 milhões em um centro de inovação em IA generativa Foto: Ivan Alvarado/Reuters

O programa vai conectar especialistas em IA e em aprendizado de máquina da empresa com clientes de diversas indústrias, para “ajudá-los a visualizar, projetar e lançar novos produtos, serviços e processos” com a tecnologia, de acordo com comunicado da Amazon.

“O AWS Generative AI Innovation Center faz parte de nosso objetivo de ajudar todas as organizações a alavancar a IA, fornecendo serviços de IA generativa flexíveis e econômicos para os empreendimentos, juntamente com nossa equipe de especialistas em IA generativa para aproveitar tudo o que essa nova tecnologia tem a oferecer”, diz Matt Garman, vice-presidente de Vendas, Marketing e Serviços Globais da Amazon Web Services.