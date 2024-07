Apagão cibernético: problema não é resolvido remotamente e precisa de até 15 ‘reboots’ de máquina

O problema foi um defeito em uma atualização do sistema operacional que é destinada a computadores que utilizam Windows - o que gerou a “tela azul da morte” em muitos dispositivos. Essa atualização é feita por um software da CrowdStrike chamado Falcon, que tem como objetivo proteger o sistema operacional de ataques cibernéticos e de vírus que possam chegar aos aparelhos via nuvem.

A falha, porém, resultou em um problema no carregamento do próprio Windows, ou seja, as máquinas ficaram basicamente impossibilitadas de funcionar por estarem travadas na tela de erro. “Essa tela azul não sai porque é um erro interno crítico do Windows e você vai reiniciar o computador para tentar voltar. E, na hora que você tenta reinicia o computador, isso não funciona, o Windows fica travado. Então esse foi o grande problema”, afirma Guilherme van de Velde, diretor de tecnologia do Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli).