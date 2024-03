Câmara dos EUA aprova projeto de lei para banir TikTok se app não for vendido no país

A Câmara dos Deputados dos EUA aprovou nesta quarta-feira, 13, um projeto de lei com amplo apoio bipartidário que pode forçar a ByteDance, dona do TikTok, a vender o aplicativo de vídeo extremamente popular ou ser banido nos Estados Unidos. A medida aumenta o confronto entre Pequim e Washington sobre o controle de tecnologias que podem afetar a segurança nacional, a liberdade de expressão e o setor de rede social.

Os líderes republicanos aceleraram a tramitação do projeto de lei na Câmara com um debate limitado, e ele foi aprovado por uma votação de 352 a 65 votos, refletindo o apoio generalizado à legislação que visaria diretamente à China em um ano eleitoral.

A ação ocorreu apesar dos esforços do TikTok para mobilizar seus 170 milhões de usuários nos EUA contra a medida e em meio à pressão do governo Biden para persuadir os legisladores de que a propriedade chinesa da plataforma representa graves riscos à segurança nacional dos Estados Unidos. O resultado foi uma coalizão bipartidária por trás da medida, que incluiu republicanos, que desafiaram o ex-presidente Donald J. Trump ao apoiá-la, e democratas, que também se alinharam a um projeto de lei que o presidente Biden disse que assinaria.

O projeto de lei enfrenta um caminho difícil para ser aprovado no Senado, onde o senador Chuck Schumer, de Nova York, líder da maioria, não se comprometeu a levá-lo ao plenário para votação e onde alguns legisladores prometeram lutar contra ele.

O TikTok está sendo ameaçado desde 2020, com os legisladores argumentando cada vez mais que o relacionamento de Pequim com a ByteDance, gera riscos à segurança nacional. O projeto de lei tem como objetivo fazer com que a ByteDance venda o TikTok para proprietários não chineses em um prazo de seis meses. O presidente aprovaria a venda se ela resolvesse os problemas de segurança nacional. Se essa venda não fosse realizada, o aplicativo seria banido.

O deputado Mike Gallagher, republicano de Wisconsin que está entre os legisladores que lideram o projeto de lei, disse no plenário antes da votação que isso “força o TikTok a romper com o Partido Comunista Chinês”.

“Essa é uma medida de bom senso para proteger nossa segurança nacional”, disse ele.

Se o projeto se tornasse lei, provavelmente aprofundaria a guerra fria entre os Estados Unidos e a China pelo controle de tecnologias importantes.

Na quarta-feira, antes da votação na Câmara, Pequim condenou a pressão dos legisladores norte-americanos e rejeitou que o TikTok fosse um perigo para os Estados Unidos. Em uma coletiva de imprensa diária, Wang Wenbin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, acusou Washington de “recorrer a movimentos hegemônicos quando não se pode ter sucesso em uma competição justa”.

Biden anunciou limitações sobre como as empresas financeiras americanas podem investir em empresas chinesas e restringiu a venda de dados confidenciais dos americanos, como informações de localização e saúde, a corretores de dados que poderiam vendê-los à China. Plataformas como Facebook e YouTube estão bloqueadas na China, e Pequim disse no ano passado que se oporia a uma venda do TikTok. O TikTok afirmou que se esforçou muito para proteger os dados dos usuários dos EUA e fornecer supervisão da plataforma por terceiros, e que nenhum governo pode influenciar o modelo de recomendação da empresa. A empresa também afirmou que não há provas de que Pequim tenha usado o TikTok para obter dados de usuários dos EUA ou para influenciar as opiniões dos americanos, duas das alegações feitas pelos legisladores.

Primeira ameaça ao TikTok nos EUA foi em 2020, quando o ex-presidente Donald Trump quis banir a plataforma alegando uma ameaça a segurança nacional Foto: Damian Dovarganes/AP Photo

O TikTok solicitou aos usuários que ligassem para seus representantes na semana passada para protestar contra o projeto de lei, em um movimento excepcionalmente agressivo para uma empresa de tecnologia, dizendo: “essa legislação tem um resultado predeterminado: a proibição total do TikTok nos Estados Unidos”.

A TikTok gastou mais de US$ 1 bilhão em um extenso plano conhecido como Projeto Texas, que visa lidar com dados confidenciais de usuários dos EUA separadamente do restante das operações da empresa. Esse plano está sendo analisado por um painel conhecido como Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos, ou CFIUS, há vários anos.

Dois dos legisladores por trás do projeto de lei, Gallagher e Raja Krishnamoorthi, um democrata de Illinois, disseram na semana passada que os legisladores estavam agindo porque o CFIUS “não resolveu o problema”.

Alguns especialistas disseram que, se o projeto se tornasse lei, provavelmente enfrentaria o escrutínio da Primeira Emenda americana nos tribunais.

Esse plano não deu certo no tribunal federal. Vários juízes impediram que a proibição proposta por Trump entrasse em vigor.

O governo de Biden tentou recorrer a uma solução legislativa. A Casa Branca forneceu “assistência técnica” para Gallagher e Krishnamoorthi enquanto eles escreviam seu projeto de lei, disse Karine Jean-Pierre, secretária de imprensa da Casa Branca, em uma reunião na semana passada. Quando o projeto de lei foi apresentado, um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional rapidamente chamou a legislação de “um passo importante e bem-vindo para enfrentar” a ameaça da tecnologia que põe em risco os dados confidenciais dos americanos.

O governo enviou várias vezes autoridades de segurança nacional ao Capitólio para defender a legislação em particular e oferecer alertas terríveis sobre os riscos da atual propriedade do TikTok. A Casa Branca informou os legisladores antes da votação de 50 a 0 do comitê na semana passada, que avançou o projeto de lei para o plenário da Câmara.

Na terça-feira, 12, funcionários do Federal Bureau of Investigation (o FBI), do Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional e do Departamento de Justiça falaram com os legisladores em um briefing confidencial sobre as preocupações de segurança nacional ligadas ao TikTok.

Gallagher e Krishnamoorthi já haviam patrocinado um projeto de lei com o objetivo de banir o TikTok. O projeto de lei mais recente foi visto como uma espécie de última resistência contra a empresa por Gallagher, que recentemente disse que não concorreria a um quinto mandato porque “os criadores pretendiam que os cidadãos servissem no Congresso por uma temporada e depois voltassem para suas vidas privadas”.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.