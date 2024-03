THE NEW YORK TIMES - Uma das incríveis conquistas políticas dos republicanos neste ciclo eleitoral foi sua capacidade, pelo menos até agora, de jogar o último ano de mandato de Donald Trump para o buraco da memória. Os eleitores devem se lembrar da boa economia de janeiro de 2020, com sua combinação de baixo desemprego e baixa inflação, e esquecer o ano de praga que se seguiu.

PUBLICIDADE Desde a vitória de Trump nas primárias da Superterça, no entanto, o ex-presidente e seus aliados começaram a tentar realizar um ato de revisionismo ainda mais impressionante: retratar toda a sua presidência - até mesmo 2020, aquele terrível primeiro ano de pandemia - como pura magnificência. Na quarta-feira, a deputada Elise Stefanik, presidente da Conferência Republicana da Câmara, tentou fazer eco a Ronald Reagan: “Você está melhor hoje do que estava há quatro anos?”. E o próprio Trump, em seu discurso de vitória na noite de terça-feira, refletiu melancolicamente sobre seu período no cargo como um período em que “nosso país estava unido”.

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump comemora a vitória na Super Terça em um discurso em Palm Beach, Flórida Foto: Evan Vucci/AP

Portanto, vamos esclarecer as coisas: 2020 - o quarto trimestre, se preferir, da presidência de Trump - foi um pesadelo. E parte do que o tornou um pesadelo foi o fato de os Estados Unidos serem liderados por um homem que respondeu a uma crise letal com negação, pensamento mágico e, acima de tudo, egoísmo total - focado, em cada etapa, não nas necessidades da nação, mas naquilo que o faria parecer bem.

Antes de chegar lá, uma observação rápida para Stefanik: quando Reagan disse sua famosa frase, os Estados Unidos estavam sofrendo com uma combinação deletéria de alto desemprego e alta inflação. Março de 2024 parece muito diferente.

Embora nós, assim como outras grandes economias, tenhamos sofrido um surto de inflação durante a recuperação pós-pandemia, a maioria dos trabalhadores teve ganhos salariais consideravelmente maiores do que o aumento de preços. E o presidente Biden está atualmente comandando um episódio notável de “desinflação imaculada”: queda rápida da inflação com desemprego próximo a uma baixa de 50 anos.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa no Congresso americano em Washington, Estados Unidos Foto: Shawn Thew / AP

Mas, embora o foco no início de 2020 não conte a história como os republicanos a enxergam, deveríamos estar discutindo o que aconteceu com os Estados Unidos quando o coronavírus chegou.

Assim que soubemos que um vírus letal estava à solta - e agora sabemos que várias autoridades alertaram Trump sobre a ameaça em janeiro de 2020 - a resposta política apropriada foi clara: fazer o que fosse possível para diminuir a velocidade de propagação do vírus.

Embora um grande número de americanos inevitavelmente sofresse com a covid-19 em algum momento, “achatar a curva” tinha duas grandes vantagens. Primeiro, ajudaria a evitar a possibilidade muito real de que um tsunami de infecções por covid sobrecarregasse nosso sistema de saúde. Em segundo lugar, isso dava tempo para o desenvolvimento de vacinas eficazes: Como as vacinas poderiam reduzir muito a mortalidade por covid-19, as mortes adiadas por medidas de saúde pública seriam, em muitos casos, mortes evitadas.

Que tipo de ação pública era necessária? Nos estágios iniciais da pandemia, à medida que os cientistas corriam para descobrir exatamente como o vírus se espalhava, foram necessárias medidas contundentes: adotar o distanciamento social, bloqueando o máximo possível as interações de alto risco. Essas medidas custaram caro: em abril de 2020, o desemprego subiu para 14,8%.

Mas os Estados Unidos são um país rico que poderia mitigar a dor econômica com ajuda financeira aos trabalhadores e empresas duramente atingidos, e o fez em grande parte. E quando os pesquisadores e as autoridades médicas perceberam o caráter aéreo do vírus, tornou-se possível limitar sua disseminação fazendo com que as pessoas usassem máscaras, algo incômodo, mas não era de forma alguma uma grande dificuldade.

O então presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o governador da Florida, Ron DeSantis, participam de uma coletiva de imprensa em Belleair, Florida, sobre o enfrentamento da Covid-19 na Florida Foto: Saul Loeb/AFP

PUBLICIDADE E a lógica de achatar a curva dizia que a velocidade era essencial. Cada dia gasto em dúvida sobre a necessidade de tomar medidas enérgicas para proteger a saúde pública significava mais americanos morrendo desnecessariamente. Infelizmente, na época, o homem no comando negou, hesitou e atrasou quase todas as etapas do processo. Vale a pena ler uma linha do tempo das declarações de Trump em meio à crescente pandemia, que, segundo algumas estimativas, já havia causado cerca de meio milhão de mortes em excesso quando ele deixou o cargo. Em 22 de janeiro, Trump disse: “Temos tudo sob controle. É uma pessoa vindo da China”.

Em 27 de fevereiro, ele disse: “Isso vai desaparecer. Um dia - é como um milagre - o vírus desaparecerá”.

Em 3 de abril, ele disse: “Com as máscaras, vai ser realmente uma coisa voluntária. Você pode fazer isso. Não precisa fazer isso. Estou optando por não fazer isso”. Naquele momento, o principal objetivo das máscaras não era proteger o usuário, mas as pessoas ao seu redor; por que expor outras pessoas ao risco de doenças letais deveria ser uma escolha voluntária? E por que o presidente não daria o exemplo, usando a máscara?

Em 21 de maio, ele respondeu a essa pergunta, admitindo que havia usado uma máscara ao visitar uma fábrica da Ford, mas a tirou quando saiu porque “não queria dar à imprensa o prazer de vê-la”.

E há muito, muito mais. Não há dúvida de que milhares de americanos morreram desnecessariamente por causa da negligência de Trump em relação à covid-19.

Ele respondeu à única grande crise de sua presidência com fantasias egoístas - com total indiferença à vida de outros americanos em um esforço para melhorar sua imagem.

Será que realmente devemos nos sentir nostálgicos em relação a 2020?

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.