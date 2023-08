Carro autônomo bate em caminhão de bombeiros após expansão da tecnologia em cidade dos EUA

THE NEW YORK TIMES - Menos de um dia após um de seus táxis sem motorista colidir com um caminhão de bombeiros em um cruzamento de São Francisco, na Califórnia (EUA), a Cruise, empresa de carros autônomos, concordou na sexta-feira, 18, com um pedido dos reguladores estaduais para reduzir pela metade o número de veículos em operação na cidade.

O revés para a empresa ocorreu apenas uma semana depois que a Comissão de Serviços Públicos da Califórnia (CPUC, na sigla em inglês) votou para permitir a expansão dos serviços de táxi sem motorista da Cruise, que é de propriedade da General Motors, e de sua rival Waymo, de propriedade da Alphabet, a controladora do Google.

Na sexta-feira, o Departamento de Veículos Automotores da Califórnia, que regula a segurança dos carros autônomos no Estado, solicitou a Cruise para reduzir pela metade o número de veículos que operava em São Francisco.

A colisão do veículo da Cruise com um caminhão de bombeiros no dia anterior feriu um passageiro que estava no carro sem motorista. No início da semana, outro carro da Cruise ficou preso em concreto recém derramado em uma rua da cidade.

Há uma semana, Comissão de Serviços Públicos da Califórnia havia votado pela expansão dos serviços de carros autônomos da Cruise em São Francisco. Foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Cruise não atendeu ao pedido de comentário feito pelo The New York Times. A empresa, que agora tem 400 veículos operando em São Francisco, não terá mais do que 50 carros sem motorista rodando durante o dia e 150 à noite.

No último fim de semana, cerca de 10 veículos da Cruise pararam de funcionar no meio de uma rua movimentada no bairro de North Beach, em São Francisco, bloqueando o tráfego por 15 minutos. Drew Pusateri, porta-voz da empresa, disse em um comunicado que os carros tiveram dificuldade em conectar com os funcionários da Cruise, que poderiam tê-los tirado do caminho, devido a um pico no tráfego de celulares devido causado por um festival de música no Golden Gate Park, a cerca de 6 quilômetros de distância.

Continua após a publicidade

Há uma semana, a CPUC permitiu que ambas as empresas cobrassem por viagens 24 horas por dia em qualquer lugar de São Francisco. O CPUC e o Departamento de Veículos Automotores da Califórnia são as duas agências que regulam os veículos autônomos na Califórnia.

Uma empresa precisa obter uma permissão do departamento antes de solicitar licenças de implantação sem motorista - o tipo que Cruise e Waymo receberam na semana passada - da comissão de serviços públicos. O Departamento de Veículos Automotores disse em um comunicado que está “investigando incidentes recentes envolvendo veículos da Cruise em São Francisco”.

A agência pediu a Cruise para reduzir o número de veículos que operam na cidade “até que a investigação seja concluída e a Cruise toma as ações corretivas apropriadas para melhorar a segurança nas estradas”. “O DMV se reserva o direito, após a investigação dos fatos, de suspender ou revogar testes e/ou licenças de implantação se for determinado que há um risco irracional à segurança pública”, disse a agência em seu comunicado.

Autoridades de São Francisco reclamam desde janeiro que veículos autônomos estão interferindo no serviço de veículos de emergência. Antes desta semana, as autoridades documentaram 55 incidentes em que um carro sem motorista parou abruptamente ou interferiu em veículos de emergência, incluindo um caso com bombeiros que lutavam contra um incêndio em uma casa.

Na quarta-feira, 16, as autoridades municipais entraram com uma liminar pedindo ao CPUC que suspendesse temporariamente a expansão dos táxis sem motorista.