CEO da Intel deixa o cargo em meio à crise da tradicional fabricante de chips

A Intel também comprou startups de chips de IA, mas teve dificuldades para transformar seus produtos em sucessos de bilheteria. Em 2016, ela comprou a Nervana por US$ 350 milhões, mas levou anos para lançar chips baseados em sua tecnologia. Quando isso aconteceu, eles já haviam sido eclipsados pela Nvidia. Depois, em 2019, comprou a startup israelense de chips de IA Habana Labs por US$ 2 bilhões. A Intel diz que os chips da Habana superaram os da Nvidia. Mas essas alegações não foram verificadas de forma independente, e a Intel espera apenas US$ 500 milhões em vendas dos últimos chips da Habana este ano, em comparação com as dezenas de bilhões de dólares em receita da Nvidia.

Assim, a empresa recorreu ao governo dos EUA em busca de ajuda. A Intel tem contado com o dinheiro da Lei CHIPS dos EUA, assinada pelo presidente Biden para impulsionar a produção doméstica de chips. Em março, a empresa recebeu US$ 8,5 bilhões em financiamento direto do CHIPS e US$ 11 bilhões em empréstimos. No entanto, o dinheiro está vinculado ao fato de a Intel atingir determinados marcos de construção, e ela ainda não recebeu nenhum recurso.

No entanto, na semana passada, o presidente americano cortou US$ 600 milhões dos subsídios que seriam direcionados à gigante. / NY e Fortune