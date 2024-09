Intel teve dois grandes fracassos neste século e agora luta pela sobrevivência; entenda

Encontrar o dinheiro para pagar pela 18A, no entanto, está rapidamente se tornando uma crise existencial. As vendas anuais da Intel caíram US$ 24 bilhões, ou 30%, desde que Gelsinger assumiu o cargo. Em 2022, o fluxo de caixa livre da empresa tornou-se negativo. A situação piorou desde então. No final de junho, a Intel estava gastando US$ 12,6 bilhões a mais em dinheiro do que recebia anualmente. Os investidores reagiram à cascata de problemas punindo as ações da Intel, fazendo com que suas ações caíssem quase 60% até agora neste ano.

Para tranquilizar Wall Street, Gelsinger foi forçado a tomar decisões dolorosas. Em agosto, ele anunciou um corte de custos de US$ 10 bilhões, que incluiu a demissão de 15 mil funcionários - 15% da força de trabalho da Intel. Ele também reduziu os gastos de capital em US$ 5 bilhões e suspendeu os dividendos da Intel.

Depois, em setembro, ele anunciou uma ação mais radical: O negócio de fundição da Intel será formalmente desmembrado como uma subsidiária separada. A esperança é que isso tranquilize os clientes potenciais de fundição quanto ao fato de que seus segredos de projeto não vazarão para a divisão de produtos da Intel e que a Intel não priorizará suas próprias necessidades de produção em detrimento das deles. De forma crítica, isso também permitirá que o negócio de fundição levante capital de investidores externos, possivelmente aliviando os problemas de caixa da Intel. Gelsinger também arquivou os planos de uma nova fábrica de US$ 32 bilhões na Alemanha, bem como de novas instalações na Polônia.

A empresa também recorreu ao governo dos EUA em busca de ajuda. A Intel tem contado com o dinheiro da Lei CHIPS dos EUA, assinada pelo presidente Biden para impulsionar a produção doméstica de chips, para ajudar a pagar por algumas de suas novas fábricas 18A. Em março, a empresa recebeu US$ 8,5 bilhões em financiamento direto do CHIPS e US$ 11 bilhões em empréstimos. No entanto, o dinheiro está vinculado ao fato de a Intel atingir determinados marcos de construção, e ela ainda não recebeu nenhum recurso.

Em algum momento, Gelsinger pode ser forçado a escolher entre preservar a divisão principal de design de chips da Intel - e vender totalmente o negócio de fundição, uma admissão de que sua estratégia 18A fracassou. Independentemente do que a Intel fizer, é provável que medidas drásticas sejam necessárias se Gelsinger ainda tiver esperanças de obter a vitória.