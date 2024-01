CES 2024: Samsung turbina TV, geladeira e até robô com IA; veja lançamentos da marca

A Samsung não está poupando esforços para acompanhar a onda da inteligência artificial (IA). Nesta segunda-feira, 8, em evento para a imprensa em Las Vegas (Estados Unidos), durante a Consumer Electronics Show (CES) 2024, a empresa sul-coreana anunciou como essa tecnologia vai se integrar a uma série de produtos da empresa, que somam 500 milhões no mundo.

O principal produto do portfólio da Samsung revelado nesta segunda foi a televisão Neo QLED 8K QN900D. Com resolução de 8K e tela QLED, o televisor vem com um novo processador, o NQ8 AI Gen3 — trata-se de uma NPU (unidade de processamento) com promessa de dobro de velocidade em relação ao antecessor, totalizando 512 redes neurais.

Na prática, o novo chip permite que a TV fique mais inteligente ao performar algumas tarefas: a marca promete um melhor aumento de escala para imagens em 8K, aprimorando imagens de baixa resolução; corrigir distorções da imagem de bolas em conteúdos esportivos, entre outras funcionalidades; e amplificar diálogos e vozes em tela, sem alterar o volume do televisor.

Com novo chip e inteligência artificial, televisores da Samsung corrigem em tempo real a distorção da imagem de bolas em jogos esportivos Foto: Divulgação/Samsung

O robô Ballie, apresentado inicialmente em 2020, ganhou nova cara. Com rodinhas e turbinado com inteligência artificial, o robô pode projetar imagens na parede e interagir com outros dispositivos inteligentes da casa (como desligá-los remotamente, colocar ração para o animal de estimação). O aparelho recebe comandos por voz, se a pessoa estiver em casa, ou por texto escrito em um aplicativo próprio da Samsung, se estiver fora. Veja abaixo o vídeo de demonstração.

“Com a aparição da inteligência artificial, experiências mais inteligentes e melhores vão redefinir a forma como vivemos”, declarou em nota o vice-presidente da Samsung Jong-Hee Han, que comanda a divisão de Experiência de Dispositivos da marca. “O amplo portfólio de dispositivos poderosos da Samsung, juntamente com a busca pela colaboração aberta, ajudará a levar a IA e a hiperconectividade a todas as pessoas.”

Continua após a publicidade

Ainda, o rastreador Smart Tag 2, que permite acompanhar a localização de diversos objetos, recebeu um novo design, que traz um gancho para adicionar o dispositivo a chaves ou coleiras.

JH Han é o CEO e chefe da divisão de Experiência de Dispositivos da Samsung Foto: John Locher/AP - 8/1/2024

Também nesta segunda-feira, a rival LG anunciou diversos produtos turbinados por inteligência artificial, incluindo um minirrobô (o LG AI Agent) e um sistema de IA próprio (o AI Brain).

Casa inteligente

A Samsung sempre se dedicou a produtos de casa inteligente, que incluem geladeira, fogões, aspiradores, entre outros eletrodomésticos. Com o tema do evento desta segunda, a marca coreana atualizou esses aparelhos com IA.

Robô Ballie, apresentado em 2020, ganhou novas funcionalidades reveladas em evento da Samsung Foto: Caroline Brehman/EFE - 8/1/2024

Um dos destaques é a geladeira de quatro portas Bespoke, equipada com uma tela LCD de 32 polegadas. Com sensores e câmeras internos, o refrigerador possui uma IA capaz de identificar até 33 tipos de alimentos frescos armazenados — com isso, quando os itens estão se esgotando ou vencendo, o aparelho envia alertas anunciando que é hora de ir às compras novamente.

Continua após a publicidade

Com a aparição da inteligência artificial, experiências mais inteligentes e melhores vão redefinir a forma como vivemos Jong-Hee Han, que comanda a divisão de Experiência de Dispositivos da marca

Já o aspirador-robô Bespoke Jet Combo utiliza reconhecimento de objetos, com detecção de espaços proibidos (como varanda), de manchas no chão e até de tipos diferentes de piso.

Não há previsão para a disponibilidade desses produtos no mercado brasileiro, diz a Samsung em nota.

Geladeira Bespoke 4-Door Flex, da Samsung, tem tela LCD de 32 polegadas e IA para identificar alimentos Foto: Divulgação/Samsung

Parceria com a Tesla

Além disso, a Samsung anunciou uma parceria com a Tesla para a gestão da rede elétrica de casas. A ideia é integrar os dispositivos e baterias vendidos pela montadora ao aplicativo SmartThings Energy, desenvolvido pela Samsung, e fornecer informações sobre a geração de energia, armazenamento e uso das famílias.

A parceria também promete ser eficiente em caso de tempestes e acidentes elétricos. Em situações de chuvas intensas, tufões e nevascas, que podem ameaçar a rede de eletricidade, usuários podem receber notificações pelo app SmartThings e ativar o modo energia para extender energia em casos de queda.

Continua após a publicidade

A expectativa das empresas é lançar o recurso no segundo trimestre de 2024 nos Estados Unidos.