CES 2024: LG aposta em TV transparente e IA própria; veja lançamentos da marca

Depois das TVs com tela de ultradefinição, sem fio e até displays enroláveis, a LG quer liderar o setor com uma nova proposta: uma televisão transparente. A marca sul-coreana apresentou seu novo produto nesta segunda-feira, 8, durante um evento na CES (Consumer Electronics Show), maior feira de tecnologia do mundo que acontece em Las Vegas.

A ocasião foi uma introdução formal do aparelho, que já estava em exposição na feira e chamou a atenção de muita gente. Com 77 polegadas, a OLED Signature T, como foi batizada, literalmente se camufla com móveis ou parede quando está ligada.

A TV possui, essencialmente, dois modos de uso. Para filmes ou séries, por exemplo, é possível ativar um fundo escuro, para ter melhor definição nas imagens — é como se fosse uma película que escurece o display, deixando-o semelhante às TVs tradicionais. O modo transparente pode ser usado para montar um ambiente (como uma lareira, por exemplo), ou em conteúdos musicais. Nessa configuração, a tela se torna transparente com uma projeção em primeiro plano do conteúdo, mas é possível enxergar tudo o que está atrás da TV.

OLED Signature T, TV transparente da LG Foto: Divulgação/LG

No exemplo mostrado pela empresa, a TV estava apoiada em um móvel (que deve ser vendido junto com a televisão) e um vaso de planta estava posicionado atrás da tela. Em um primeiro momento, ao assistir um filme com o fundo escuro, não era possível ver a planta. Alternando para o modo transparente, uma simulação de aquário mostrava, nitidamente, o vaso de planta, como se ele fosse parte do próprio cenário dos peixes.

Para manter a aparência, a TV é equipada com a mesma caixa de áudio e conexão presente na TV sem fio da marca. O aparelho, que manda o sinal para o display, pode ficar até cerca de 9,1 metros de distância e tem suporte para conteúdos em 4K.

De acordo com a LG, o modelo será comercializado ainda neste ano, mas sem data definida para chegar às lojas. O preço do aparelho também não foi revelado.

Era da IA

Apesar de ser a estrela, a TV transparente não foi o único lançamento da LG durante sua apresentação na CES 2024. A empresa também apresentou seus planos para trabalhar mais de perto com inteligência artificial (IA).

De acordo com o CEO da LG, William Cho, são mais de 700 milhões de produtos utilizados ao redor do mundo, muitos com acesso a dados por serem dispositivos conectados. A empresa acredita ter uma oportunidade de utilizar essas informações, com permissão dos usuários, para melhorar a experiência de produtos, já que são utilizados de forma “natural” e com interações cotidianas.

De acordo com a empresa, uma IA foi desenvolvida especialmente para equipar esses produtos: a chamada AI Brain, um mecanismo de processamento impulsionado por um LLM (modelo de linguagem ampla, em tradução literal) próprio da LG.

“Aproveitando o vasto repositório de dados de usuários da empresa, o AI Brain prevê as necessidades dos clientes com base nas interações usuário-produto e no aprendizado contextual, executa processos avançados de raciocínio e gera soluções ideais por meio da orquestração das ações de dispositivos físicos”, disse a LG em um comunicado.

LG AI Agent é novo robô da marca Foto: Reprodução/YouTube/LG

A LG ainda trouxe para o evento um mini robô, que pode circular pela casa e conversar com seus “donos”. Chamado de LG AI Agent, o aparelho possui microfone, câmera, sensores de profundidade e de medição, que podem aferir umidade e temperatura, por exemplo. O robozinho ainda possui um display simples, que imita olhos que mudam de expressão conforme é usado. O robô não teve data de lançamento ou preço anunciado no evento.

O aparelho também usa o novo LLM da LG e é conectado com aparelhos de casa inteligente. Com função de monitoramento capaz de reconhecer partes da casa, moradores e situações de risco, o AI Agent pode, inclusive ligar para emergência caso veja alguém caído ou identificar alguma situação incomum.