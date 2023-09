Como a Netflix se prepara para dar adeus aos seus DVDs

THE NEW YORK TIMES - Em um parque de escritórios sem descrição, a minutos da Disney, há um armazém que passa despercebido. Dentro desse prédio sem nome e sem rosto, uma era está terminando. O prédio é uma fábrica de distribuição de DVDs da Netflix. Antes um ecossistema movimentado que processava 1,2 milhão de DVDs por semana, empregava 50 pessoas e gerava milhões de dólares em receita, agora restam apenas seis funcionários para examinar os discos metálicos. E até mesmo isso cessará na sexta-feira, 29, quando a Netflix fechará oficialmente as portas de sua história de origem e deixará de enviar os envelopes vermelhos que são sua marca registrada.

“É triste quando se chega ao fim, porque tem sido uma grande parte de nossas vidas por muito tempo”, disse Hank Breeggemann, gerente geral da divisão de DVD da Netflix, em uma entrevista. “Mas tudo tem seu ciclo. Tivemos um ótimo período de 25 anos e mudamos o setor de entretenimento, a maneira como as pessoas assistiam aos filmes em casa.”

Quando a Netflix começou a enviar DVDs pelo correio em 1998 — o primeiro filme enviado foi “Beetlejuice” — ninguém em Hollywood esperava que a empresa viesse a revolucionar todo o setor de entretenimento. Tudo começou como um brainstorming entre Reed Hastings e Marc Randolph, empresários bem-sucedidos que queriam reinventar o negócio de aluguel de DVDs. Sem datas de vencimento, sem taxas de atraso, sem limites de aluguel mensal.

Ele fez muito mais do que isso. O negócio de DVD destruiu concorrentes como a Blockbuster e alterou os hábitos de visualização do público. Quando a Netflix iniciou seu negócio de streaming e depois começou a produzir conteúdo original, ela transformou todo o setor de entretenimento. Tanto que a economia do streaming — que os atores e escritores argumentam ser pior para eles — está no centro das greves que paralisaram Hollywood.

Apesar da equipe reduzida, essa operação ainda recebe e envia cerca de 50.000 discos por semana. Foto: Mark Abramson/The New York Times

Mesmo antes das greves, o streaming já havia tornado os DVDs obsoletos, pelo menos do ponto de vista comercial. Em seu auge, a Netflix era o quinto maior cliente do Serviço Postal, operando 58 instalações de remessa e 128 locais de transporte que permitiam à Netflix atender 98,5% de sua base de clientes com entrega em um dia. Hoje, existem cinco instalações desse tipo e a receita de DVDs totalizou US$ 60 milhões nos primeiros seis meses de 2023. Em comparação, a receita de streaming da Netflix nos Estados Unidos no mesmo período atingiu US$ 6,5 bilhões.

Apesar da equipe reduzida, essa operação ainda recebe e envia cerca de 50 mil discos por semana, com títulos que variam de populares (“Avatar: o Caminho da Água” e “Os Fabelmans”) a obscuros (o thriller policial de Catherine Deneuve de 1998, “Place Vendôme”). Cada um dos funcionários da unidade de Anaheim está na empresa há mais de uma década, alguns há 18 anos. (Cem pessoas na Netflix ainda trabalham na parte de DVD do negócio, embora a maioria vá deixar a empresa em breve).

Alguns deles começaram a trabalhar logo após o término do ensino médio, como Edgar Ramos, e conseguem operar as máquinas de classificação automática exclusivas da Netflix e sua patenteada Máquina Automática de Devolução de Aluguel (ARRM), que processa 3,5 mil DVDs por hora, com a precisão de engenheiros de relógios suíços.

“Estou triste”, disse Ramos enquanto separava os envelopes em suas caixas de CEP. “Quando o dia chegar, tenho certeza de que todos nós estaremos chorando. Gostaria que pudéssemos fazer streaming aqui, mas é o que é.”

Mike Calabro, gerente sênior de operações da Netflix, trabalha na empresa há mais de 13 anos. Ele disse que os momentos inesperados de frivolidade foram uma grande parte do motivo pelo qual ele ficou, como os desenhos feitos pelos locatários nos envelopes ou o pó de Cheetos e as manchas de café que muitas vezes marcam as devoluções, evidência de um produto que foi bem integrado à vida dos clientes.

Em seu auge, a Netflix era o quinto maior cliente do Serviço Postal, operando 58 instalações de remessa e 128 locais de transporte Foto: Mark Abramson/The New York Times

Mas quando lhe perguntaram se ele já havia conhecido pessoalmente alguns dos clientes mais ativos, Calabro respondeu rapidamente: “Não!”. Na verdade, a aparência anônima da instalação, que oferece um forte contraste com os logotipos gigantes da Netflix que adornam os outros imóveis da empresa, é intencional. Os visitantes, é claro, não são bem-vindos.

“Se colocássemos ‘Netflix’ na porta, as pessoas apareceriam com seus discos e diriam: ‘Ei, eu gostaria de devolver isso. Você pode me dar meu próximo disco?’” disse.

Essa era a transação normal com uma locadora de vídeo, mas a Netflix queria garantir que os clientes soubessem que era algo diferente. “Foi uma decisão que tomamos logo no início”, disse Breeggemann. “Se eles soubessem onde estávamos, teríamos esse problema. E não seria uma boa experiência para o cliente. Queríamos enviar e-mails para ambos os lados.”

O serviço de assinatura de DVD da empresa está terminando este mês, encerrando uma história de origem que mudou o setor de entretenimento Foto: Mark Abramson/The New York Times

Negócio de décadas

As operações de DVD da Netflix ainda atendem a cerca de um milhão de clientes, muitos deles muito fiéis. Bean Porter, 35 anos, mora em St. Charles, Illinois, e é assinante dos serviços de DVD e streaming da Netflix desde 2015. Ela disse que estava “arrasada” com o fato de que não haveria mais DVDs. Bean conseguiu usar sua assinatura para assistir a DVDs de programas como “Yellowstone” e “The Handmaid’s Tale” — série de televisão feita para outros serviços de streaming e que teriam exigido que ela comprasse assinaturas adicionais.

Ela e o marido também assistem a três ou quatro filmes por semana e acham que a biblioteca de DVDs da Netflix é mais completa e diversificada do que a de qualquer outro serviço de assinatura. Ela costuma organizar churrascos em seu quintal e convida os vizinhos para assistir a filmes em uma tela ao ar livre.

Segundo ela, isso é mais fácil de fazer com um DVD do que com streaming, devido a problemas de conectividade com a internet. “Estou muito irritada”, disse ela. “Vou ter que assistir streaming, e sinto que o que eles estão fazendo é me forçar a ter menos opções.”

Netflix se prepara para enviar seus últimos DVDs aos clientes Foto: Mark Abramson/The New York Times

Para amenizar a reação, a Netflix está permitindo que seus clientes de DVD mantenham seus últimos aluguéis. Bean pretende ficar com “The Breakfast Club”, “Goonies” e “The Sound of Music”.

Quanto ao último DVD que Bean pretende assistir: ela está deixando isso por conta do destino. “Ainda tenho 45 filmes na fila, e vou chegar até onde der, pois há muitas opções boas para escolher”, disse ela.

Os funcionários têm uma atitude mais otimista. Lorraine Segura começou a trabalhar na Netflix em 2008 e costumava abrir envelopes — 650 envelopes por hora. Quando a automação chegou, ela foi uma das poucas funcionárias que viajou para as instalações em Fremont para aprender a operar as máquinas e passar esse treinamento para os outros. Agora, ela dirige a área com Calabro como gerente sênior de operações.

“Aprendi muito aqui: como consertar máquinas, como estabelecer metas e atingir objetivos”, disse ela antes de liderar sua equipe em uma rodada de exercícios ergonômicos para evitar lesões por esforço repetitivo. “Agora me sinto capacitada para sair pelo mundo e fazer algo novo.”