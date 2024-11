Como Elon Musk se tornou a pessoa mais poderosa do mundo

Os altos riscos têm sido uma marca registrada da carreira de Elon Musk: desafiar os padrões do setor com foguetes reutilizáveis em sua empresa de exploração interplanetária SpaceX, de US$ 210 bilhões, ou, na Tesla, de US$ 1 trilhão, gastar bilhões em instalações de produção titânicas para fabricar internamente componentes de veículos elétricos.

Mas foi a recente aposta de Musk para arriscar sua reputação, sua recém-adquirida rede social e mais de US$ 130 milhões em doações para a campanha de Donald Trump que impulsionou ele - e a suas empresas - a um nível inigualável de poder e influência nos negócios e na política.

A decisão polêmica de Musk de entrar na política o ajudou a conquistar o primeiro lugar na lista inaugural das 100 pessoas mais poderosas do mundo dos negócios da Fortune Foto: Alex Brandon/AP

Musk, cujas opiniões e tuítes às vezes insensíveis o tornaram uma figura polarizadora, já estava imerso na política internacional. Com a SpaceX, que é uma das fornecedoras mais importantes do Departamento de Defesa, Musk tem autorização especial de segurança - e sua rede de satélites Starlink desempenhou um papel fundamental (embora controverso) no conflito Rússia-Ucrânia em andamento. Mas na Casa Branca - desde que Musk e o novo presidente continuem se dando bem -, o bilionário terá o ouvido de Trump. Ele conhecerá o gabinete de Trump. E terá acesso aos chefes de todas as agências reguladoras de Trump, algumas das quais supervisionarão sua constelação de empresas que abrangem os setores de inteligência artificial (IA), exploração espacial, energia solar, implante cerebral, túneis e veículos elétricos. Musk até conseguiu seu próprio lugar à mesa- como chefe de uma nova "comissão de eficiência do governo" - o que aumenta seu poder local e internacionalmente.

“Se você é o melhor amigo do presidente dos Estados Unidos, tem acesso a qualquer líder mundial que quiser”, diz Darrell West, membro sênior de estudos de governança da Brookings Institution.

Enquanto Trump monta sua nova equipe, a extensão da influência de Musk estará em plena exibição. O mundo estará esperando para ver se Trump fará movimentos na área de inteligência artificial que beneficiem a xAI ou se recuará em sua posição dura de campanha sobre veículos elétricos, que colide com os interesses pessoais de Musk. O presidente eleito também ameaçou impor tarifas sobre todas as importações de veículos da China e do México, embora a Tesla tenha uma importante gigafábrica em Xangai e esteja trabalhando para abrir uma perto de Monterrey. Musk disse aos acionistas em julho que os planos da Tesla para o México estavam “em pausa” como resultado das possíveis tarifas de Trump.

Segundo informações, Musk já estava pedindo favores mesmo antes de Trump vencer a eleição, com o New York Times escrevendo que Musk pediu a ele que contratasse alguns funcionários da SpaceX para cargos no governo. Representantes de Musk e do presidente eleito Trump não responderam a um pedido de comentário.

Será que o período de maior influência de Musk durará nos próximos quatro anos ou será que o histórico de comportamento errático e a obsessão pelo centro do palco dos dois homens entrarão em conflito quando Trump retornar ao Salão Oval? De qualquer forma, o espírito inovador de Musk - e sua intuição sobre quais apostas arriscadas valem a pena - o transformou na pessoa mais poderosa do mundo dos negócios.

