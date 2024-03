Como TikTok foi de ‘vitrine de bobeiras’ a grande ameaça política nos EUA; veja linha do tempo

Nos sete anos desde que o TikTok nasceu como um aplicativo de nicho de “dublagem” de música para adolescentes chineses, a plataforma reformulou o cenário das redes sociais e forçou os gigantes da tecnologia dos EUA a enfrentar um rival estrangeiro.

A plataforma de vídeos curtos acumulou um poder econômico surpreendente, com mais de um bilhão de usuários e uma receita que deve superar a do YouTube, de quase US$ 25 bilhões até 2025.

Desde sua origem como um aplicativo de sincronização labial, o TikTok redefiniu o panorama midiático, desafiando gigantes da tecnologia dos EUA Foto: Craig Hudson/Reuters

PUBLICIDADE Os críticos argumentam que a empresa controladora chinesa do TikTok, a ByteDance, é uma ameaça à segurança nacional americana, permitindo potencialmente que ele compartilhe dados sobre seus usuários americanos ou direcione seus algoritmos a pedido de Pequim. Essa preocupação se transformou em uma série de ações políticas: um ex-presidente tentou banir a plataforma, e mais de duas dúzias de estados do país barraram o aplicativo de dispositivos de propriedade do governo - um pânico que alguns descrevem como uma ameaça à liberdade de expressão nos EUA. Nesta quarta, 13, a câmara dos deputados do país aprovou um projeto de lei para banir o app.

O debate sobre o TikTok é um substituto para uma série de descontentamentos políticos. Assim, veja como o TikTok passou de uma sensação adolescente, cheia de “bobeiras”, para o bicho-papão de Washington:

Setembro de 2016

26 de setembro

Na China, a ByteDance lança o aplicativo de mídia social de sincronização labial Douyin, o antecessor do que se tornaria o TikTok.

Publicidade

Setembro de 2017

13 de setembro

A ByteDance transforma o Douyin em TikTok, visando os jovens de todo o mundo.

Novembro de 2017

9 de novembro

A ByteDance adquire o Musical.ly, um popular aplicativo de sincronização labial já com público estabelecido, que inspirou a criação do Douyin.

Julho de 2018

4 de julho

A Indonésia proíbe temporariamente o TikTok, alegando preocupações com “pornografia, conteúdo inapropriado e blasfêmia”. A proibição foi suspensa menos de uma semana depois, após o aplicativo concordar em censurar parte de seu conteúdo.

Agosto de 2018

1º de agosto

Publicidade

O Musical.ly, com seus 100 milhões de usuários ativos, e o TikTok se fundem em um único aplicativo de vídeo, desencadeando um enorme crescimento.

Outubro de 2018

31 de outubro

Os downloads mensais mundiais do TikTok ultrapassam o Facebook e o Instagram pela primeira vez, de acordo com dados da Sensor Tower, enfatizando o poder do aplicativo em um setor há muito dominado por empresas americanas.

Fevereiro de 2019

21 de fevereiro

O TikTok ultrapassa a marca de 1 bilhão de downloads em todo o mundo na App Store e no Google Play.

27 de fevereiro

A Comissão Federal de Comércio (FTC) multa o Musical.ly, agora conhecido como TikTok, em US$ 5,7 milhões por acusações de que ele coletou dados de crianças, violando a lei federal. A FTC alega que a empresa não notificou os pais sobre a coleta de informações pessoais de usuários com menos de 13 anos. A empresa recebeu milhares de reclamações de pais de jovens usuários do Musical.ly.

Publicidade

Novembro de 2019

1º de novembro

O governo dos EUA investiga o TikTok por questões de segurança nacional, analisando o acordo de 2017 no qual a ByteDance, sediada em Pequim, comprou o Musical.ly por até US$ 1 bilhão.

Dezembro de 2019

31 de dezembro

O Exército dos EUA proíbe o TikTok em dispositivos militares, após uma mensagem do Pentágono pedindo aos funcionários que desinstalem o aplicativo. O Pentágono geralmente evita intervir em empresas individuais de mídia social, e a medida reflete as crescentes preocupações com o aplicativo.

Abril de 2020

20 de abril

O TikTok atinge um total de mais de 2 bilhões de downloads na App Store e no Google Play, gerando o maior número de downloads de qualquer aplicativo em um único trimestre.

Maio de 2020

18 de maio

Publicidade

O TikTok contrata o executivo da Disney Kevin Mayer como seu novo CEO, o que é visto como um esforço para conquistar as autoridades americanas céticas em relação às raízes chinesas da TikTok e para aumentar as perspectivas de entretenimento da empresa.

Junho de 2020

20 de junho

TikTokers e fãs de K-pop alegam que sabotaram os registros do comício do presidente Donald Trump em Tulsa, reservando ingressos gratuitos para o evento, mas sem intenção de comparecer.

Julho de 2020

6 de julho

O Secretário de Estado Mike Pompeo diz que os EUA estão considerando banir os aplicativos de mídia social chineses, incluindo o TikTok, citando preocupações com segurança e privacidade e desencadeando a campanha do governo Trump contra o aplicativo.

31 de julho

Trump diz que planeja impedir o TikTok de operar nos EUA devido a preocupações com a segurança nacional

Publicidade

Agosto de 2020

5 de agosto

O Facebook lança o Reels, um recurso do Instagram inspirado no TikTok. O lançamento ilustra o domínio do TikTok entre os públicos mais jovens, enquanto as empresas de mídia social tradicionais se esforçam para replicar seu sucesso.

6 de agosto

O Senado dos EUA aprova um projeto de lei que proíbe os funcionários federais de usar o TikTok em dispositivos emitidos pelo governo, e Trump assina uma ordem executiva para proibir efetivamente o uso do TikTok nos EUA.

24 de agosto

O TikTok processa o governo Trump por seus esforços para proibir o aplicativo.

26 de agosto

Publicidade

Em meio à iminente proibição do governo Trump, Mayer se demite após três meses como CEO do TikTok.

27 de agosto

Depois que Trump diz que o TikTok pode continuar a operar internamente com propriedade americana, o Walmart e a Microsoft unem forças em uma tentativa de adquirir as operações do aplicativo nos EUA.

Setembro de 2020

27 de setembro

Um juiz federal bloqueia temporariamente a proibição do governo Trump ao TikTok.

Dezembro de 2020

7 de dezembro

Um segundo juiz federal suspende a proibição do TikTok de Trump, concluindo que o governo provavelmente ultrapassou sua autoridade e, ao usar os poderes de emergência presidencial, “agiu de forma arbitrária e caprichosa ao não considerar alternativas óbvias”.

Publicidade

Junho de 2021

9 de junho

Biden revoga a proibição do TikTok de Trump, mas estabelece uma revisão de segurança de aplicativos de propriedade estrangeira.

As preocupações com a segurança nacional e a liberdade de expressão nos EUA foram desencadeadas pelo rápido ascenso do TikTok, destacando tensões políticas profundas em torno do aplicativo Foto: Mike Blake/Reuters

Março de 2022

10 de março

A Casa Branca se comunica por meio de influenciadores do TikTok sobre a guerra na Ucrânia, destacando o poder crescente do aplicativo como uma plataforma de notícias e uma ferramenta fundamental nos esforços do governo Biden para alcançar os jovens.

Outubro de 2022

25 de outubro

Biden se reúne com os criadores do TikTok antes das eleições de meio de mandato.

Novembro de 2022

10 de novembro

Publicidade

O senador Marco Rubio (R-Fla.) e o deputado Mike Gallagher (R-Wis.) pedem a proibição nacional do TikTok em um artigo de opinião do Washington Post, alertando sobre a suposta ameaça do TikTok.

29 de novembro

Dakota do Sul proíbe o TikTok de dispositivos estatais, desencadeando uma onda de proibições estaduais.

Dezembro de 2022

14 de dezembro

O Senado aprova um projeto de lei para proibir os funcionários federais de usar o TikTok em dispositivos do governo.

22 de dezembro

A ByteDance, empresa controladora do TikTok, demite quatro funcionários depois que uma investigação interna descobriu que eles haviam acessado dados de dois jornalistas e outros usuários dos EUA enquanto tentavam rastrear um vazamento da empresa.

Janeiro de 2023

1º de janeiro

O TikTok se torna o aplicativo mais baixado em 2022, com cerca de 730 milhões de instalações em todo o mundo no ano, em comparação com os 701 milhões do Instagram e os 641 milhões do Facebook.

10 de janeiro

Em um período frenético de cinco semanas, cerca de duas dúzias de governadores e autoridades estaduais restringem o TikTok em seus estados, aumentando o sentimento político contra o aplicativo.

24 de janeiro

A Universidade de Wisconsin se junta a várias universidades na proibição do TikTok em dispositivos do sistema. Os alunos rapidamente descobrem brechas, usando os planos de dados de seus telefones em vez do Wi-Fi da escola para acessar o aplicativo de vídeo.

Fevereiro de 2023

15 de fevereiro

O CEO da TikTok, Shou Zi Chew, lança uma investida agressiva em Washington para provar que o aplicativo de propriedade chinesa não é uma ameaça à segurança nacional. A ofensiva diplomática encerra meses de silêncio, uma mudança de estratégia para o TikTok.

27 de fevereiro

A Casa Branca dá às agências governamentais 30 dias para garantir que não tenham o TikTok em dispositivos federais.

Março de 2023

15 de março

O governo Biden promove um plano que exige que os proprietários chineses do TikTok se desfaçam do aplicativo, em uma escalada dos esforços da Casa Branca para tratar de questões de segurança nacional.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.