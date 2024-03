“Depende de como cada pessoa usa”, afirma o executivo Peter Deng, vice-presidente de produtos na OpenAI e chefe do time responsável por desenvolver o ChatGPT, no palco principal do South by Southwest (SXSW) 2024, festival de tecnologia, música e cinema que acontece entre os dias 8 e 15 de março em Austin, nos Estados Unidos.

Deng diz que essas ferramentas de inteligência artificial “nos tornam mais humanos”, porque possibilitam que as pessoas explorem novas habilidades, enquanto tarefas repetitivas são automatizadas.