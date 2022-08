Comunidades do WhatsApp vão estrear no Brasil apenas em 2023

As comunidades do WhatsApp, recurso que pode agregar supergrupos de até 5.120 pessoas, vão estrear no Brasil apenas em 2023. A informação foi confirmada ao Estadão pela empresa nesta sexta, 26. “Estamos entusiasmados com o valor que a funcionalidade Comunidades trará para que organizações sociais e empresas possam gerenciar suas conversas em grupo. Enquanto estamos progredindo, não temos a expectativa de lançar Comunidades no Brasil antes de 2023”, disse a empresa em nota.

Quando foi anunciado em abril, o recurso causou preocupação pelo seu potencial de espalhar desinformação durante as eleições. A ferramenta permitirá aos usuários reunir vários grupos dentro de um mesmo espaço e encaminhar as mesmas mensagens. Potencialmente, isso amplia o alcance de mensagens encaminhadas para milhares de pessoas. Atualmente, cada grupo no WhatsApp comporta 256 pessoas - no resto do mundo, o WhatsApp dobrou a capacidade de cada grupo para 512 participantes.

As Comunidades poderão reunir até 10 grupos, o que amplia o potencial de audiência de uma mensagem para 5.120 pessoas. O WhatsApp confirmou à reportagem que a nova capacidade dos grupos também só estreará no País em 2023.

Na ocasião do lançamento, o WhatsApp afirmou que só disponibilizaria o recurso no País depois das eleições presidenciais deste ano - o mensageiro foi considerado um dos principais vetores de desinformação no pleito de 2018 e vinha tomando medidas para tentar reduzir esse impacto. A medida era parte de um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para não implementar mudanças significativas nas funcionalidades do aplicativo no País até o fim do pleito.

Na época, porém, não havia ficado claro quando a companhia pretendia implementar as mudanças - no resto do mundo, as Comunidades já estão em fase de testes. Como resposta, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal recomendou o WhatsApp a deixar mudanças apenas para 2023.