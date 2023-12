THE WASHINGTON POST — A OpenAI, empresa de inteligência artificial (IA) por trás do ChatGPT, apresentou seus planos para se manter à frente do que acredita que possam ser sérios perigos da tecnologia que desenvolve, como permitir que pessoas mal intencionadas aprendam a construir armas químicas e biológicas.

A equipe de “Preparação” da OpenAI, liderada pelo professor de IA do MIT Aleksander Madry, contratará pesquisadores de IA, cientistas da computação, especialistas em segurança nacional e profissionais de políticas para monitorar a tecnologia, testá-la continuamente e avisar a empresa caso acredite que algum de seus recursos de IA esteja se tornando perigoso.

Esse time fica entre a equipe de “Sistemas de Segurança”, da OpenAI, que trabalha com problemas existentes, como a infusão de preconceitos racistas na IA, e a equipe de “Superalinhamento” da empresa, que pesquisa como garantir que a IA não prejudique os seres humanos em um futuro imaginado em que a tecnologia tenha superado completamente a inteligência humana (leia mais aqui).

A popularidade do ChatGPT e o avanço da tecnologia de IA generativa desencadearam um debate na comunidade tecnológica sobre o quanto a tecnologia pode se tornar perigosa. Líderes proeminentes de IA da OpenAI, do Google e da Microsoft alertaram este ano que a tecnologia poderia representar um perigo existencial para a humanidade, no mesmo nível das pandemias ou das armas nucleares.

Outros pesquisadores de IA disseram que o foco nesses riscos grandes e assustadores permite que as empresas se distraiam dos efeitos nocivos que a tecnologia já está causando. Um grupo cada vez maior de líderes empresariais de IA afirma que os riscos são exagerados e que as empresas devem seguir em frente com o desenvolvimento da tecnologia para ajudar a melhorar a sociedade — e ganhar dinheiro com isso.

Em sua postura pública, a OpenAI tem buscado um meio-termo nesse debate. O presidente executivo Sam Altman disse que há sérios riscos de longo prazo inerentes à tecnologia, mas que as pessoas também devem se concentrar em resolver os problemas existentes. A regulamentação para tentar evitar os impactos prejudiciais da IA não deve dificultar a concorrência de empresas menores, disse Altman. Ao mesmo tempo, ele pressionou a empresa a comercializar sua tecnologia e levantou dinheiro para financiar um crescimento mais rápido.

Se eu realmente quiser moldar o impacto da IA na sociedade, por que não ir para uma empresa que está realmente fazendo isso Aleksander Madry, professor do MIT

Madry, pesquisador veterano de IA que dirige o Center for Deployable Machine Learning do MIT e co-lidera o MIT AI Policy Forum, juntou-se à OpenAI este ano. Ele fazia parte de um pequeno grupo de líderes da OpenAI que se demitiu quando Altman foi demitido pelo conselho da empresa em novembro. Madry retornou à empresa quando Altman foi readmitido cinco dias depois. A OpenAI, que é administrada por um conselho sem fins lucrativos cuja missão é promover a IA e torná-la útil para todos os seres humanos, está em meio à seleção de novos membros do conselho depois que três dos quatro membros que demitiram Altman deixaram o cargo como parte de seu retorno.

Apesar da “turbulência” da liderança, Madry disse que acredita que a diretoria da OpenAI leva a sério os riscos da IA. “Percebi que, se eu realmente quiser moldar o impacto da IA na sociedade, por que não ir para uma empresa que está realmente fazendo isso?”, disse ele.

A equipe de preparação está contratando especialistas em segurança nacional de fora do mundo da IA que podem ajudar a OpenAI a entender como lidar com grandes riscos. Ela está iniciando discussões com organizações, incluindo a Administração Nacional de Segurança Nuclear, que supervisiona a tecnologia nuclear nos Estados Unidos, para garantir que a empresa possa estudar adequadamente os riscos da IA, disse Madry.

A equipe monitorará como e quando a tecnologia da OpenAI pode instruir as pessoas a invadir computadores ou construir armas químicas, biológicas e nucleares perigosas, além do que as pessoas podem encontrar on-line por meio de pesquisas regulares. Madry está procurando pessoas que “realmente pensem: ‘Como posso mexer com esse conjunto de regras? Como posso ser mais engenhoso em minha maldade?”.

A empresa também permitirá que “terceiros qualificados e independentes” de fora da OpenAI testem sua tecnologia, disse em um post de blog na segunda-feira.

Madry disse não concordar com o debate entre os “condenadores” da IA, que temem que a tecnologia já tenha alcançado a capacidade de superar a inteligência humana, e os “aceleracionistas”, que querem remover todas as barreiras ao desenvolvimento da IA.

“Eu realmente vejo esse enquadramento de aceleração e desaceleração como extremamente simplista”, disse ele. “A IA tem muitas vantagens, mas também precisamos trabalhar para garantir que as vantagens sejam realmente percebidas e as desvantagens não.”

