Sam Altman, ‘pai do ChatGPT’, é reintegrado ao cargo de diretor-executivo da OpenAI

THE NEW YORK TIMES - Sam Altman foi reintegrado no final desta terça-feira, 21, como CEO da OpenAI, revertendo com sucesso sua destituição pelo conselho da empresa na semana passada, após uma campanha realizada por seus aliados, funcionários e investidores, informou a empresa. O conselho seria reformulado sem vários membros que se opuseram a Altman.

“Chegamos a um acordo de princípio para que Sam retorne à OpenAI como CEO com um novo conselho inicial de Bret Taylor (presidente), Larry Summers e Adam D’Angelo”, disse a OpenAI em um post no X, a plataforma anteriormente conhecida como Twitter. “Estamos colaborando para descobrir os detalhes. Muito obrigado por sua paciência durante esse período”,

Altman, o líder deposto da OpenAI, fabricante do ChatGPT, está retornando à empresa que o demitiu no final da semana passada, o mais recente de uma saga que chocou a indústria de inteligência artificial. Foto: Eric Risberg / AP

O retorno de Altman e a possível reformulação do conselho de administração foram o ápice de cinco dias frenéticos que abalaram a OpenAI, fabricante do chatbot ChatGPT e uma das empresas de inteligência artificial de maior destaque no mundo.

“Adoro a openai, e tudo o que fiz nos últimos dias foi para manter essa equipe e sua missão unidas”, disse Altman em um post para a X. “Com o novo conselho e o apoio de satya, estou ansioso para voltar à openai e desenvolver nossa forte parceria com a msft.”

A diretoria da OpenAI surpreendeu Altman e os funcionários da empresa na tarde de sexta-feira, quando lhe disse que ele estava sendo afastado. Greg Brockman, presidente da empresa que a fundou com Altman e outros, pediu demissão em protesto.

A expulsão deu início aos esforços de Altman, 38 anos, seus aliados no setor de tecnologia e os funcionários da OpenAI para forçar a diretoria da empresa a trazê-lo de volta. No domingo à noite, após um fim de semana de negociações, a diretoria disse que manteria sua decisão.

Porém, em um acontecimento surpreendente poucas horas depois, a Microsoft, maior investidora da OpenAI, disse que Altman, Brockman e outros se juntariam à empresa para iniciar um novo laboratório de inteligência artificial avançada.

Quase todos os mais de 700 funcionários da OpenAI assinaram uma carta dizendo à diretoria que iriam embora e seguiriam Altman até a Microsoft se ele não fosse readmitido, colocando em risco o futuro da startup.

Quatro membros da diretoria - Ilya Sutskever, fundador da OpenAI; Adam D’Angelo, CEO da Quora; Helen Toner, diretora de estratégia do Centro de Segurança e Tecnologia Emergente de Georgetown; e Tasha McCauley, empreendedora e cientista da computação - decidiram inicialmente afastar Altman.

Mas, à medida que a revolta dos funcionários crescia, Sutskever se arrependeu em uma mensagem no X: “Lamento profundamente minha participação nas ações da diretoria”. Ele também assinou a carta.