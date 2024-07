Elon Musk manifesta apoio à oposição venezuelana um dia antes das eleições

María Corina Machado, era a candidata inicial da Plataforma Unitária Democrática (PUD), hoje representada por Edmundo González. Ela venceu as primárias presidenciais com mais de 90% dos votos em outubro do ano passado, mas não pôde ser candidata após sofrer uma inabilitação política.

Dias depois de ela ter entrado formalmente nas primárias da coligação de oposição da Plataforma Unitária, a Controladoria-Geral anunciou que ela havia sido proibida de concorrer a cargos públicos durante 15 anos, e o tribunal superior do país confirmou essa decisão em janeiro.