Musk nega que doará US$ 45 milhões mensais à campanha de Trump

Nesta terça-feira, 23, Musk compareceu ao programa de Jordan Peterson, onde afirmou que não é verdade que doaria a quantia para a campanha de Trump. Em meados do mês de julho, o Wall Street Journal havia reportado a suposta intenção do bilionário de fornecer a US$ 45 milhões mensais para o Super Pac focado em eleger Donald Trump.

De acordo com o veículo, se Musk prosseguisse com a doação, o montante representaria uma quantia “extraordinária”. Até o momento, a maior injeção de fundos registrada em 2024 foram os US$ 50 milhões fornecidos ao Super Pac de Trump pelo bisneto do banqueiro Thomas Mellon.