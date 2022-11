Elon Musk dissolve conselho do Twitter para ser único diretor e ‘convoca’ engenheiros da Tesla

Publicidade

O conselho que supervisionou o Twitter durante sua tumultuada compra por Elon Musk foi dissolvido, com o CEO da Tesla servindo agora como o único diretor da empresa de mídia social. No comando, Musk já começou a mudar o rumo da plataforma em relação a planos de assinatura e de monetização e, após demissões, pediu para cerca de 50 engenheiros da Tesla se juntarem à plataforma, segundo o canal americano CNBC.

Em documento junto à Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM americana), o Twitter comunicou que os nove membros de seu ex-conselho não são mais diretores a partir da data da compra no valor de US$ 44 bilhões, que foi fechada na quinta-feira passada, 27, após seis meses de dúvidas sobre o destino do acordo.

Leia também Twitter: aprenda a excluir a sua conta da rede social

Musk sempre teve a intenção de assumir o cargo de diretor único sob os termos do acordo de negociação, de acordo com o documento. Após o fechamento da compra, o novo proprietário da empresa imediatamente demitiu os principais executivos do Twitter, publicando horas depois que “o pássaro está liberto” em uma aparente referência à rede social, que tem um pássaro azul como logotipo.

A dissolução do conselho foi divulgada em um arquivamento de valores mobiliários mais amplo que especificou outras formalidades como parte do fechamento do negócio, incluindo o pagamento da dívida sob um contrato de crédito rotativo, um aviso de encerramento de ações e informando que cada ação emitida foi cancelada e convertida em direito de receber a contrapartida da fusão de US$ 54,20 por ação.

De acordo com o arquivamento, cada prêmio baseado em ações pendentes foi cancelado e convertido no direito de receber dinheiro, com base em quanto foi adquirido na época.

Além disso, o empresário levou 53 engenheiros de suas outras empresas para atuarem no Twitter, de acordo com a CNBC. No total, 50 deles foram transferidos da Tesla e trabalhavam na área de piloto automático da empresa. Outros dois funcionários foram realocados da The Boring Company, startup que está construindo túneis subterrâneos para deslocamento de trem, e um cientista da Neuralink, companhia que desenvolve chips cerebrais.

Continua após a publicidade

Entre os funcionários realocados, estão nomes de confiança de Musk como Ashok Elluswamy, diretor de desenvolvimento de software, Milan Kovac, diretor de engenharia de piloto automático e TeslaBot e Maha Virduhagiri, diretor sênior de engenharia de software, além de Jake Nocon, parte da unidade de vigilância da Tesla, como gerente sênior de inteligência de segurança./COM DOW JONES NEWSWIRE