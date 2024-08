Elon Musk pede libertação de CEO do Telegram, mas enfrenta possibilidade de ser o próximo alvo da UE

Elon Musk, proprietário do X, saiu em defesa do fundador do polêmico aplicativo de mensagens Telegram, pedindo que o homem de 39 anos seja libertado da custódia francesa. A espetacular prisão de Pavel Durov na pista do aeroporto Le Bourget, em Paris, logo após a aterrissagem de seu jato particular no sábado, 24, provocou um intenso debate sobre onde exatamente terminam os limites da liberdade de expressão protegida e onde começa o estado de direito.

Durov foi detido na França inicialmente sem acusações formais, mas as autoridades podem acusar o fundador do Telegram de não policiar o conteúdo ilegal e o comércio realizado via Telegram.

Elon Musk pode ser alvo de investigações da Comissão da UE Foto: Cortesia de Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

PUBLICIDADE O X, de Musk, também está na mira dos legisladores europeus, com a Comissão da União Europeia lembrando-o, recentemente, de sua falha em observar a Lei de Serviços Digitais, que exige que os proprietários de grandes plataformas reprimam sistematicamente o conteúdo falso e enganoso. O empresário, que também é CEO da Tesla e da SpaceX, conclamou a França a “libertar Pavel”, alertando que sua prisão sinalizava tempos perigosos para a democracia.

“A 2ª emenda é a única razão, a longo prazo, para que a 1ª emenda seja mantida”, acrescentou, referindo-se ao direito constitucionalmente protegido nos Estados Unidos de portar armas e exercer a liberdade de expressão.

“POV: Estamos em 2030 na Europa e você está sendo executado por curtir um meme”, diz o tuíte de Musk.

Cada vez mais, Musk se apresenta como alguém que está tentando conter uma onda crescente de censura e de excesso do governo. O proprietário do X, no início deste mês, lançou um insulto vulgar a Bruxelas por sua abordagem pesada em relação à regulamentação. (Musk, até o momento, ainda não criticou a China, o centro de fabricação de metade dos carros da Tesla).

Publicidade

Chris Pavlovski, CEO do rival do YouTube, Rumble, usou uma linguagem igualmente contundente depois de afirmar ter saído “com segurança” do solo europeu.

“A França ameaçou o Rumble e agora cruzou a linha vermelha ao prender o CEO do Telegram, Pavel Durov, supostamente por não censurar o discurso”, postou ele no domingo, 25.

Não está claro o que Pavlovski estava fazendo na Europa, e ele não respondeu a um pedido da Fortune para comentar.

Prisão de Elon Musk?

Este ano foi um dos maiores testes para a democracia na memória recente, com eleições realizadas em países que abrangem mais da metade da população mundial.

PUBLICIDADE A integridade das eleições tem sido, portanto, uma grande preocupação em todo o espectro político. Os órgãos reguladores, como a Comissão da UE, têm sido particularmente sensíveis ao risco de que as fraudes possam se espalhar instantaneamente pelas redes sociais, como o Telegram ou o X, onde há pouca ou nenhuma supervisão ou responsabilidade. Em um comunicado, o Telegram rebateu as alegações de supostas irregularidades dizendo que Durov não tinha “nada a esconder” e afirmou que o residente de Dubai com cidadania francesa viaja regularmente para a Europa, rebatendo a noção de que ele só havia sido preso agora, depois de finalmente pisar em solo europeu.

“A prisão de Pavel Durov é preocupante. O Telegram é um aplicativo seguro de expressão livre. Pode ter alguns maus atores, mas todas as plataformas têm. Qual será a próxima... a prisão de Elon Musk?”, afirmou Farage.

Publicidade

Nigel Farage, líder do Partido Reformista populista no Reino Unido e colaborador próximo do candidato republicano à presidência, Donald Trump, admitiu que maçãs podres são comuns em plataformas de rede social como o Telegram.

“Rumble está com o Telegram”, disse Pavlovski pelo X.

Em alta Link Kindle: Conheça 10 truques do e-reader para se tornar ‘mestre’ da leitura iPhone 16: Apple anuncia data para evento em que vai apresentar novo celular Alexander Vindman, tenente-coronel aposentado do Exército dos EUA que depôs como testemunha-chave no primeiro impeachment de Trump, escreveu que o caso de Durov tinha implicações mais amplas para sites de redes sociais como o X. “Há uma intolerância crescente em relação à desinformação e influência maligna das plataformas e um apetite crescente por responsabilidade”, escreveu ele. “Musk deveria estar nervoso.” No mês passado, Musk publicou um vídeo deepfake com uma narração gerada por inteligência artificial (IA) de Kamala Harris chamando a si mesma de “contratada por diversidade” e Biden de “senil”. A publicação não mencionou explicitamente o uso de IA, o que alguns argumentaram ser uma violação dos próprios termos de serviço do X contra a manipulação de conteúdo para fins de engano. Posteriormente, Musk compartilhou uma história fabricada supostamente pelo jornal britânico The Telegraph, informando que os desordeiros britânicos seriam deportados para as Ilhas Falkland, perto da Argentina. O CEO da Tesla excluiu discretamente a publicação, que havia acumulado milhões de visualizações, após ser acusado de distribuir desinformação. “Propaganda não se trata apenas de criar notícias falsas”, explicou Musk na semana passada, sem se referir a nenhum incidente específico. “Também se trata de ocultar notícias reais.”

Publicidade

X enfrenta problemas financeiros, deixando seus bancos na mão

A administração de Musk no X está se transformando em um desastre financeiro para o empresário. De acordo com dados internos da empresa citados pelo New York Times, a receita nos EUA no segundo trimestre caiu para US$ 114 milhões, o que representa uma queda acentuada de 84% em relação ao Twitter pré-Musk, apenas dois anos antes.

A Fidelity assumiu um encargo maciço sobre o valor de seu investimento privado no X, enquanto os gerentes financeiros estão tratando a dívida da empresa como se fosse radioativa. Um consórcio de bancos que subscreveu a compra de Musk em outubro de 2022 não conseguiu se desfazer de quase US$ 13 bilhões de empréstimos alavancados ainda em carteira.

Os investidores da Tesla agora temem que Musk liquide mais ações apenas para manter o X à tona.

Quando procurado pela Fortune para comentar, o X respondeu que estava ocupado. Musk não respondeu a uma solicitação.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.

c.2024 Fortune Media IP Limited

Distribuído por The New York Times Licensing Group