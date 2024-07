Elon Musk pode ser o próximo na mira de reguladores europeus; entenda

A escalada, que poderia eventualmente abrir caminho para multas de 6% da receita da X, provavelmente será anunciada pelo Comissário para o Mercado Interno Thierry Breton antes do recesso de verão da UE, de acordo com pessoas familiarizadas com o caso que falaram sob condição de anonimato à Fortune.

Caso a X não faça as alterações necessárias para atender às conclusões preliminares da Comissão Europeia, a autoridade poderá tomar uma decisão formal antes do final do ano, disseram as pessoas. Depois disso, a empresa poderá sofrer uma penalidade financeira por não conformidade.