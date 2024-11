‘Escute e trabalhe em grupo’: ex-funcionária revela conselhos que Steve Jobs daria em 2024

Como Jobs é considerado o exemplo por excelência do estilo de liderança “modo fundador”, quero me concentrar no que aconteceu depois de sua birra. Jobs olhou nos olhos de todos nós e pediu desculpas. “Sinto muito”, disse ele. Não por ter gritado conosco, mas por não ter feito sua parte para tornar a demonstração mais bem-sucedida. “Vamos todos fazer melhor da próxima vez”, disse ele. E então, ele entrou no que hoje está sendo chamado de “modo fundador”, arregaçando as mangas e, fiel à sua palavra, trabalhando mais de perto com todos nós, em todos os níveis, para garantir que, quando tivéssemos nossa próxima oportunidade, a aproveitássemos ao máximo.

O que Jobs tinha de especial era o fato de se preocupar profundamente com seu pessoal. É verdade que, às vezes, ele podia ser meticuloso e exigente, a ponto de ser chamado de “tirânico”. Mas, acima de tudo, ele era um líder gentil, respeitoso e compassivo. Foram essas características que o tornaram grande, não seus lapsos de gritos e obscenidades.

Para muitos dos líderes de hoje - não apenas no setor de tecnologia, mas em todo o mundo dos negócios, da política, da cultura e do entretenimento - Steve Jobs é um modelo de liderança. E por um bom motivo. Ele criou não apenas uma, mas duas marcas icônicas e lançou produtos inovadores. Ele também era conhecido, talvez mais do que qualquer outra característica, pela busca meticulosa de sua visão singular. Quando se tratava de conseguir o que queria, ele podia ser exigente, mordaz e imperioso, exatamente como sua reputação o sustentava.