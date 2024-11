iPhone: usuários afirmam ter ouvido ‘vozes do além’ nos aparelhos da Apple; entenda

Alguns usuários acreditam que o problema pode ser um bug no iOS 18.1, a versão mais recente do sistema operacional da Apple, que tem apresentado uma série de problemas desde seu lançamento, incluindo falhas de desempenho e bugs em aplicativos. Outra possibilidade é que o problema seja causado por uma falha de hardware nos iPhones afetados. No entanto, essa hipótese é menos provável, já que os relatos parecem se concentrar em dispositivos com o novo sistema operacional.

Enquanto a Apple investiga o bug que causa a reprodução aleatória de sons de alarme de incêndio em iPhones, quem utiliza o smartphone podem tomar algumas medidas para tentar evitar o problema. Fechar aplicativos em segundo plano é uma das alternativas, já que alguns usuários relataram que o problema foi resolvido após essa ação. Reiniciar o iPhone também pode ajudar a resolver problemas temporários de software. Manter o iOS atualizado com as últimas versões pode corrigir bugs e falhas de segurança. Se o problema persistir, os usuários podem entrar em contato com o suporte da Apple para obter assistência.