A Meta planeja acabar com a integração entre as duas redes sociais Facebook e Instagram ainda este mês. A novidade vai interromper o bate-papo compartilhado entre as duas plataformas.

Essa atualização foi anunciada na página de suporte do Instagram e afirma que “A partir de meados de dezembro de 2023, você não poderá mais conversar com contas do Facebook no Instagram”. O recurso foi lançado em 2020 mas não obteve a adesão desejada.

Meta vai interromper integração entre as duas maiores redes sociais da empresa Foto: Dado Ruvic/Reuters

Com a integração interrompida, o usuário “não poderá iniciar novas conversas ou ligações com contas do Facebook no Instagram” e os chats já existentes com contas do Facebook estarão disponíveis apenas no modo de “leitura”, impedindo que você ou os outros participantes da conversa troquem mensagens.

Além disso, esses bate-papo existentes “não serão transferidos para sua caixa de entrada no Facebook ou no Messenger” e os perfis do Facebook não vão mais conseguir ver o status online ou se o usuário visualizou uma mensagem no Instagram.

Sendo assim, só será possível iniciar uma nova conversa diretamente por cada aplicativo, de maneira individual.

A Meta não explicou o motivo do encerramento do recurso, mas analistas acreditam que o movimento pode estar relacionado com a Lei dos Mercados Digitais da União Europeia, que, a partir de março do ano que vem, exigirá que as Big Techs sigam uma série de regras para garantir a segurança dos usuários.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani