O Google vai começar a testar a Proteção contra Rastreamento que vai bloquear o uso de cookies de rastreamento de terceiros em seu navegador Chrome a partir desta quinta-feira, 4. De início, a empresa informou em seu blog que o recurso será implementado à apenas 1% dos usuários do navegador no mundo.

O anuncio do bloqueio foi feito em 2020 passou por alguns adiamentos nos últimos anos. De acordo com o Google, anunciantes não vão poder conectar seus cookies a sites nos quais não tem domínio. Isso significa que as empresas ficarão bloqueadas de rastrear usuários enquanto navegam na internet.

Outros navegadores como o Safari da Apple e o Firefox da Mozilla já bloquearam cookies de terceiros, mas o Chrome tem alcance maior, o que pode resultar em impacto mais relevante para a publicidade online, que construiu um bilionário modelos de negócios baseado no monitoramento específico de pessoas na internet - são os cookies que permitem anúncios personalizados em diferentes sites.

Apenas 1% dos usuários globais terão a nova política implementada no Chrome Foto: REUTERS / REUTERS

O que vai mudar com os bloqueios do Chrome?

A mudança, ao mesmo tempo, pode aumentar a privacidade dos usuários e prejudicar a publicidade digital de empresas. Analistas financeiros, por sua vez, não acham que os anúncios serão muito afetados, já que o Google capta dados pessoais de visitantes por outros meios.

Assim, o que muda para os usuários são os anúncios, que serão selecionados de forma menos invasivas, já que o Google planeja repassar informações aos anunciantes de forma anônima. Além disso, por ora, alguns sites podem passar por instabilidades.

“À medida que você navega na web, os cookies de terceiros serão restringidos por padrão, limitando a capacidade de rastreá-lo em diferentes sites. Se um site não funcionar sem cookies de terceiros [...] solicitaremos uma opção para reativar temporariamente cookies de terceiros para esse site”, informou Antonio Chávez, vice-presidente da Privacy Sandbox no blog da empresa.

Para anunciantes, os dados de navegação dos usuários ficará em anônimo, impedindo o envio de publicidades personalizadas, porém, será possível usar a ferramenta Topics - também do Google - para filtrar usuários conforme seus interesses, concluídos a partir dos sites que visitaram durante a última semana.

O objetivo, segundo o Google, é eliminar até o final do ano cookies de terceiros para todos os usuários. Os escolhidos para essa fase inicial receberão uma notificação ao entrarem no Chrome avisando sobre a restrição de cookies.

O que são ‘cookies’?

Os chamados cookies são arquivos que ficam armazenados nos navegadores conforme a permissão dos usuários ao aceitá-los. Esses arquivos são criados pelos próprios sites visitados e contém as informações de navegação do usuário, usadas para identificar o visitante e oferecer anúncios personalizados conforme suas últimas pesquisas.

Apesar de parecerem inocentes, os cookies estão muito ligados a casos de violação de privacidade na internet, tendo em vista que é por meio deles que o usuário recebe anúncios relacionados às suas pesquisas. Em geral, os cookies armazenam códigos aleatórios como identificação, mas, alguns sites podem usá-los para salvar dados pessoais dos usuários sem seu consentimento.

Além de servirem para publicidade e anúncios digitais, os cookies também são capazes de manter informações de um site para que o usuário não tenha que ficar cadastrando uma configuração diversas vezes.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani