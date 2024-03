Google oferece R$ 25 milhões em competição de computação quântica; brasileiros participam

O Google anunciou na segunda, 4, o início de uma competição de 3 anos que irá premiar com US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 25 milhões) projetos que consigam aplicar algoritmos de computação quântica na solução de problemas do mundo real.

Parceria entre o Google Quantum AI e a Geneva Science and Diplomacy Anticipator, uma fundação independente voltada ao desenvolvimento científico, com financiamento do Google.org, o prêmio ‘XPRIZE Quantum Applications’ formará equipes competidoras, englobando os campos da ciência da computação, da física e da matemática para acelerar aplicações da computação quântica nos campos do clima, sustentabilidade, saúde e outros cenários.

Computador quântico do Google apresentado em 2019 Foto: Google/Divulgação

Até esta sexta-feira, 8, a competição já tinha 103 equipes, sendo 14 delas do Brasil. As equipes brasileiras estão concentradas nas capitais, como São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis e Salvador, mas cidades do interior, como Campinas e Santa Bárbara d'Oeste, no estado de São Paulo, e Monsenhor Tabosa, no Ceará, também participam. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site oficial da competição.

Diferentemente dos computadores clássicos, baseados em circuitos elétricos, a computação quântica processa informações a partir de átomos, fótons ou partículas subatômicas, de acordo com as leis probabilísticas da física quântica. Como resultado, dependendo da aplicação, o processamento pode ser feito de forma substancialmente mais rápida e poderosa que os computadores convencionais.