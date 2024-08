Google pode ter enganado usuários sobre a coleta de dados no Chrome, diz tribunal dos EUA

Um painel de juízes federais americanos disse na terça-feira, 20, que o Google deve enfrentar um processo que busca o status de ação coletiva que alega que a gigante da tecnologia enganou alguns usuários de seu navegador Chrome, fazendo-os pensar que não estava coletando dados sobre suas atividades, a última de uma série de derrotas legais para a empresa nos últimos meses.

O Tribunal de Apelações dos EUA para o 9º Circuito, em São Francisco, anulou uma decisão do tribunal distrital federal de 2022 que rejeitou o processo. A ação afirmava que o tribunal de primeira instância não levou em consideração se algumas pessoas teriam entendido que seus dados estavam sendo coletados pelo navegador Chrome do Google quando optaram por não ativar um recurso que sincroniza a atividade de uma pessoa no navegador com sua conta do Google. O tribunal de recursos enviou o caso de volta ao nível distrital para julgamento.

No início do mês, o departamento de justiça americano concluiu que o Google era um monopólio no setor de buscas na internet Foto: Peter Morgan/AP

No caso decidido pelo tribunal de apelações na terça-feira, os usuários do navegador Chrome alegaram que o Google agiu de forma enganosa ao coletar dados sobre suas atividades na internet, embora eles tivessem decidido explicitamente não sincronizar suas atividades no Chrome com a conta do Google que usavam em outros produtos da empresa. O painel de três juízes afirmou que havia uma discrepância entre a forma como o Google comercializava a privacidade de seu navegador Chrome e o fato de que ele coletava alguns dados. José Castañeda, porta-voz do Google, disse que a empresa discordava da decisão e que estava "confiante de que os fatos do caso estão do nosso lado". O Chrome Sync ajuda as pessoas a usarem o Chrome perfeitamente em seus diferentes dispositivos e tem controles claros de privacidade".

A decisão se soma às derrotas legais sofridas pelo Google no ano passado. Em dezembro, um júri em São Francisco concluiu que o Google violou as leis de concorrência na forma como administrava sua loja de aplicativos para dispositivos Android. No início deste mês, um juiz federal afirmou que o negócio de mecanismo de busca da empresa era um monopólio ilegal.

O Google recorreu de ambas as decisões, mas os juízes de ambos os casos estão se preparando para decidir como a empresa deve ser forçada a mudar suas práticas. Essas medidas podem entrar em vigor mesmo que os recursos sejam levados adiante. Na semana passada, o juiz federal no caso da loja de aplicativos do Google indicou em uma audiência que ele “derrubaria as barreiras” ao decidir como forçar a empresa a desistir de seu controle injusto sobre os downloads de aplicativos Android e compras digitais.

Nos últimos anos, o governo dos EUA lançou grandes desafios legais contra o Google e outras grandes empresas de tecnologia, incluindo Amazon, Meta e Apple. Os céticos em relação à abordagem do governo afirmaram que as empresas poderiam afastar os desafios com seus exércitos de advogados e confiando que os juízes federais usariam interpretações mais tradicionais da lei antitruste. Mas as derrotas do Google energizaram os críticos da Big Tech, que afirmam que o sistema jurídico está acompanhando o poder crescente das empresas gigantes da internet.

