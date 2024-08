Google mantém monopólio ilegal da pesquisa online, decide juiz nos EUA

O Google agiu ilegalmente para manter o monopólio da pesquisa online, segundo decisão de um juiz federal na segunda-feira, 5, uma decisão histórica que ataca o poder das gigantes da tecnologia na era moderna da internet e que pode alterar fundamentalmente a forma como elas fazem negócios.

PUBLICIDADE O juiz Amit P. Mehta, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia, disse em uma decisão de 277 páginas que o Google abusou do monopólio sobre o negócio de busca. O Departamento de Justiça e os estados processaram o Google, acusando-o de consolidar ilegalmente seu domínio, em parte, pagando a outras empresas, como a Apple e a Samsung, bilhões de dólares por ano para que o Google lide automaticamente com as consultas de pesquisa em seus smartphones e navegadores da Web. “O Google é um monopolista e tem agido como tal para manter seu monopólio”, disse o juiz Mehta em sua decisão.

O governo americano argumentou que, ao pagar bilhões de dólares para ser o mecanismo de busca automático nos dispositivos dos consumidores, o Google impediu que os rivais competissem Foto: Jason Henry/NYT

A decisão é a vitória mais significativa até o momento para os órgãos reguladores americanos que estão tentando controlar o poder dos gigantes da tecnologia na era da internet. É provável que ela influencie outros processos antitruste do governo contra o Google, a Apple, a Amazon e a Meta, proprietária do Facebook, Instagram e WhatsApp.

A decisão não incluiu soluções para o comportamento do Google. O juiz Mehta agora decidirá isso, o que pode forçar a empresa a mudar sua maneira de operar ou a vender parte de seus negócios.

A decisão encerrou um caso que durou anos - U.S. et al. v. Google - que resultou em um julgamento de 10 semanas no ano passado. O Departamento de Justiça e os estados processaram em 2020 o domínio do Google na pesquisa online, que gera bilhões em lucros anualmente. O Departamento de Justiça disse que o mecanismo de busca do Google realizou quase 90% das buscas na Web, um número que a empresa contestou.

A empresa gasta bilhões de dólares anualmente para ser o mecanismo de busca automático em navegadores como o Safari da Apple e o Firefox da Mozilla. O Google pagou à Apple cerca de US$ 18 bilhões por ser o padrão em 2021, informou o jornal americano The New York Times.

Publicidade

O Google e o Departamento de Justiça não fizeram comentários imediatos sobre a decisão.

Durante o julgamento, o executivo-chefe da Microsoft, Satya Nadella, testemunhou que estava preocupado com o fato de o domínio de seu concorrente ter criado uma “web do Google” e que seu relacionamento com a Apple era “oligopolista”. Se o Google continuasse sem se intimidar, provavelmente se tornaria dominante na corrida pelo desenvolvimento da inteligência artificial, disse ele.

O executivo-chefe do Google, Sundar Pichai, rebateu em seu depoimento que o Google criou um serviço melhor para os consumidores.

Os usuários optam por pesquisar no Google porque o consideram útil, e a empresa continuou a investir para torná-lo melhor, disseram os advogados da empresa.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE “O Google está ganhando porque é melhor”, disse John Schmidtlein, principal advogado do Google no tribunal, durante as alegações finais, que foram realizadas meses depois, em maio. O governo argumentou que, ao pagar bilhões de dólares para ser o mecanismo de busca automático nos dispositivos dos consumidores, o Google negou a seus concorrentes a oportunidade de criar a escala necessária para competir com seu mecanismo de busca. Em vez disso, o Google coletou mais dados sobre os consumidores, que usou para tornar seu mecanismo de busca melhor e mais dominante. O governo também acusou o Google de proteger um monopólio sobre os anúncios que são exibidos nos resultados de pesquisa. Os advogados do governo disseram que o Google havia aumentado o preço dos anúncios além das taxas que deveriam existir em um mercado livre, o que, segundo eles, era um sinal do poder da empresa. Os anúncios de pesquisa geram bilhões de dólares em receita anual para o Google.

Publicidade

Durante as alegações finais, o juiz Mehta questionou os advogados sobre declarações de fatos e pediu que explicassem como seus casos se enquadravam nos precedentes legais.

“A importância e o significado desse caso não passaram despercebidos por mim, não apenas para o Google, mas para o público”, disse ele.

Em alta Link De Biden a Trump: Como Elon Musk mudou de lado na eleição americana e o que ele pode ganhar com isso Mark Zuckerberg aposta em ‘boom’ do WhatsApp nos EUA para mudar os rumos da empresa Os juristas esperam que essa decisão ajude a abrir precedentes para ações judiciais antitruste do governo contra outros gigantes da tecnologia. Todas essas investigações, conduzidas pela Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) e pelo Departamento de Justiça, começaram durante o governo Trump e se intensificaram durante o governo do presidente Biden. O Departamento de Justiça processou a Apple, argumentando que a empresa dificultou que os consumidores abandonassem o iPhone, e abriu outro processo contra o Google - com foco em sua tecnologia de publicidade - que deverá ser julgado em setembro. O FTC processou separadamente a Meta, alegando que a empresa eliminou concorrentes nascentes, e a Amazon, acusando-a de pressionar os vendedores em seu mercado online. “É um teste muito importante da nova agenda de fiscalização antitruste do governo Biden”, disse Rebecca Haw Allensworth, professora da faculdade de direito da Universidade de Vanderbilt. Com esses casos, o governo está testando leis centenárias originalmente usadas para controlar empresas de serviços públicos e outras empresas monopolistas como a Standard Oil. Uma vitória do governo dá credibilidade à sua tentativa mais ampla de usar as leis antitruste para atacar as empresas americanas, disse William Kovacic, ex-presidente do FTC.

Publicidade

“Isso cria um impulso que apoia seus outros casos”, disse ele em uma entrevista em junho.

A última decisão judicial importante em um caso antitruste de tecnologia - no processo do Departamento de Justiça contra a Microsoft na década de 1990 - lançou sua própria sombra sobre os argumentos do Google. O juiz Mehta pressionou repetidamente os advogados para que explicassem como as especificidades do caso contra o Google poderiam se encaixar nos precedentes legais.

O processo antitruste da Microsoft alegava que a gigante da tecnologia combinava práticas como intimidar parceiros do setor e aproveitar a popularidade de sua plataforma digital, da qual os usuários normalmente não mudavam, para sufocar a concorrência.

Um juiz do Tribunal Distrital inicialmente decidiu contra a Microsoft na maioria das acusações de possíveis violações antitruste, mas um tribunal de recursos reverteu algumas dessas decisões. A administração do presidente George W. Bush fez um acordo com a empresa em 2001.

É provável que a decisão do juiz Mehta sobre o Google seja objeto de recurso. “Independentemente de quem ganhar ou perder, esse caso provavelmente terá um encontro com a Suprema Corte”, disse Kovacic.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.