Google vai ter que vender parte da empresa? Entenda o que o governo dos EUA propõe em processo

“Por mais de uma década, o Google controlou os canais de distribuição mais populares, deixando os rivais com pouco ou nenhum incentivo para competir pelos usuários”, escreveram os promotores antitruste no processo. “A reparação total desses danos requer não apenas o fim do controle da distribuição pelo Google hoje, mas também a garantia de que o Google não poderá controlar a distribuição de amanhã.”

Para isso, o departamento disse que está considerando pedir mudanças estruturais para impedir que o Google aproveite produtos como o navegador Chrome, o sistema operacional Android, os produtos de IA ou a loja de aplicativos para beneficiar seu negócio de pesquisa. Os promotores também parecem se concentrar nos acordos de pesquisa padrão do Google no processo e disseram que qualquer proposta de solução procuraria limitar ou proibir esses acordos.