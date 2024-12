Incorporar IA na rotina das empresas exige passos bastante específicos; veja quais são

Alguns líderes de empresas estão usando a inteligência artificial (IA) para aprimorar o aprendizado organizacional. Eles usam a tecnologia não apenas para aprimorar a capacidade de aprendizado das organizações, mas também para transformar a forma como elas operam, tornando-as melhores.

A IA oferece às organizações insights sobre o mercado e permite que isso seja convertido, com mais confiança, em ação mais rapidamente. Para manter essa vantagem, as organizações também precisam cultivar a agilidade para integrar essas tecnologias em suas operações. Em uma era marcada por disrupção tecnológica, fluxo regulatório e escassez de talentos, aqueles que dominarem a aprendizagem com IA terão uma vantagem competitiva.

Incorporar IA em equipes de trabalho exige alguns cuidados Foto: Sergio Barzaghi /Estadão

PUBLICIDADE A aprendizagem organizacional é a capacidade de uma organização de mudar seu conhecimento por meio da experiência. As novas ferramentas de IA, tanto a IA preditiva quanto a IA generativa (GenAI), podem melhorar as organizações, mudando a forma como as empresas entendem, planejam e reagem à velocidade às mudanças no mercado. A IA combinada com processos robustos de aprendizagem organizacional torna as companhias mais capazes de se beneficiar das novas tecnologias e mais resistentes a choques. Dessa forma, a aprendizagem organizacional com IA aumenta a capacidade da gerência de lidar com a incerteza. Como é a combinação de IA e aprendizagem organizacional no mundo real? A marca global de cosméticos Estée Lauder Companies (ELC), por exemplo, começou a implantar a “escuta” preditiva das redes sociais com base em IA para entender melhor e antecipar as tendências emergentes dos consumidores. Anteriormente, as tendências mudavam sazonalmente, mas a era da mídia social encurtou o ciclo de vida das tendências, criando incertezas para a empresa. Usando a IA para identificar as preferências emergentes dos consumidores, a ELC combina essas tendências com os produtos que já estão na cadeia de suprimentos da empresa, que são reembalados e reimplementados para atender à demanda dos consumidores em tempo real.

Publicidade

A ELC claramente acelerou sua inteligência de mercado, mas quando sintetizou essas informações como parte de seu processo de aprendizagem organizacional, a empresa identificou incertezas emergentes de conformidade em sua abordagem flexível; ela vê potencial para a GenAI apoiar a automação de verificações de requisitos regulatórios. Para organizações como a ELC, a integração da IA em seus sistemas de aprendizagem aumenta sua capacidade de implantar novas tecnologias, dando início a um ciclo virtuoso que acelera ainda mais a aprendizagem organizacional.

Para entender melhor como as empresas estão combinando o aprendizado organizacional tradicional com soluções de IA de ponta para gerenciar a incerteza, o BCG e o MIT Sloan Management Review se uniram para realizar uma pesquisa global com mais de 3,4 mil gerentes em mais de 120 países. Os resultados revelaram que a grande maioria das organizações ainda não está usando IA como parte de suas práticas de aprendizagem organizacional - mas as poucas que o fazem veem benefícios significativos e tangíveis.

As organizações que obtiveram alta pontuação no aprendizado organizacional e específico de IA são as que chamamos de Augmented Learners. Essas pessoas têm de 60% a 80% mais chances de serem eficazes no gerenciamento de incertezas em seus ambientes externos do que profissionais que não fazem isso. Em comparação com eles, os augmented learners que incorporam IA também têm 40% mais chances de ter criado valor comercial nos últimos três anos e de ter se beneficiado de aumentos de receita anualizados.

Apesar desses benefícios potenciais, apenas 15% das empresas se qualificam como Augmented Learners, sendo que quase dois terços das empresas (59%) se enquadram na categoria Limited Learner. Veja a seguir o que essas organizações podem aprender sobre como as de melhor desempenho incorporaram com sucesso a IA em seus sistemas de aprendizagem.

Publicidade

Conectando aprendizagem organizacional à IA

Gerentes podem integrar a IA de forma eficaz em três estágios da aprendizagem organizacional: 1) captura de conhecimento, criando um repositório vivo de conhecimento em toda a organização; 2) síntese de conhecimento, refinando vastos dados em informações digeríveis, ajudando especialmente a filtrar o ruído para identificar os sinais cruciais; e 3) disseminação de conhecimento, fornecendo percepções personalizadas aos tomadores de decisão para orientar as ações.

Captura de conhecimento essencial: As organizações agora podem capturar novas formas de conhecimento com a IA, inclusive tipos de conhecimento difíceis de expressar, como a experiência individual em uma organização. Para as empresas que usam a plataforma de comunicação em equipe Slack, por exemplo, a IA pode sintetizar fragmentos de informações inseridas pelos funcionários em canais diferentes do Slack, codificá-las e tornar esses insights acessíveis às equipes atuais, garantindo a criação e a continuidade do conhecimento institucional. Dessa forma, Jackie Rocca, ex-vice-presidente de produtos do Slack, disse: “as pessoas podem realmente obter o contexto de pessoas que podem ter deixado a empresa meses ou anos atrás e ainda aprender com o conhecimento delas”.

Refinar os dados: Os augmented learners aproveitam a IA para dar sentido ao que muitas vezes é um fluxo avassalador de informações. O Slack está criando um recurso que fornece uma recapitulação diária do que aconteceu em um determinado canal, permitindo que os gerentes se atualizem sem precisar examinar todas as mensagens. Isso significa que um gerente de vendas que esteja fazendo malabarismos com várias conversas com sua equipe e clientes em potencial pode receber um resumo das informações mais essenciais antecipadamente, permitindo uma tomada de decisão mais rápida e informada.

Fornecer insights personalizados: Uma das principais vantagens da IA é sua capacidade de personalizar o conteúdo. A Augmented Learners adota isso de modo que as experiências e os insights de aprendizagem organizacional sejam adaptados ao estilo de aprendizagem de cada funcionário, à preferência de idioma, às necessidades específicas da função e até mesmo ao reconhecimento de suas diversas origens. As recapitulações geradas pela IA do Slack, por exemplo, podem ser ajustadas de acordo com as preferências específicas de um indivíduo.

Publicidade

Como se tornar um augmented learner

PUBLICIDADE Os alunos avançados não estão limitados a um tamanho específico de empresa - a proporção de empresas que são alunos avançados permanece praticamente a mesma, independentemente da receita da empresa. Isso sugere que a capacidade de integrar a IA à aprendizagem organizacional não é limitada pelos recursos financeiros de uma empresa, mas sim por seu compromisso estratégico. Para se preparar para essa evolução, aqui estão três etapas que as empresas podem seguir: Comece cedo para aproveitar o ciclo virtuoso: Embora o ponto de partida de cada empresa seja diferente com base na aprendizagem organizacional existente e nos recursos de aprendizagem habilitados para IA, elas devem começar a integrar a IA em seus processos de aprendizagem agora para aproveitar o ciclo virtuoso que pode levar à vantagem competitiva. “À medida que a tecnologia amadurecer, esses ciclos contínuos de feedback se agravarão, criando uma inteligência coletiva comum em toda a organização”, disse-nos o diretor de IA da empresa farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk. “Isso permitirá a utilização do conhecimento de maneiras que antes eram completamente impossíveis.”

Incorporar o ROI de aprendizado na seleção de projetos: Nossa pesquisa mostra que as empresas que assumem projetos de IA de alto risco e de longo prazo tornam-se melhores aprendizes no processo. As empresas podem levar em conta esse potencial de aprendizado no cálculo do retorno sobre o investimento ao selecionar um projeto. Prem Natarajan, cientista-chefe e diretor de IA corporativa da Capital One, diz que considera que o ROI inclui retornos financeiros tradicionais, bem como casos de uso que “permitem que você teste e aprenda, porque sem testar e aprender você não pode se inclinar para outros casos de uso mais complexos”.

Publicidade

Em alta Link Quais os melhores celulares para se conectar ao ‘5G puro’ Como um dos homens mais ricos do mundo está fugindo de US$ 8 bilhões em impostos As cinco linguagens de programação que você precisa aprender para 2025 Acompanhe as últimas inovações: Tornar-se um Augmented Learner exige um refinamento contínuo para se adaptar aos novos avanços da IA, garantindo que a organização continue competitiva. A Expedia, por exemplo, gerencia 1,2 quatrilhão de combinações possíveis de reservas de viagens que podem ser prejudicadas por cancelamentos em massa devido a eventos climáticos, como furacões e tempestades de neve. “A previsão do tempo melhora a cada ano com o poder da IA, por isso temos que continuar refinando constantemente nossa abordagem”, disse Rajesh Naidu, arquiteto-chefe de plataforma de dados e gerenciamento de dados da Expedia. Com o aprimoramento da previsão de IA, a Expedia aprendeu a antecipar proativamente os eventos climáticos e agora pode identificar seu provável impacto, rastrear os clientes que estão viajando ou planejando viagens e se comunicar efetivamente com eles com antecedência para minimizar a interrupção. Dada a velocidade com que as tecnologias de IA estão evoluindo, o impulso de adotar e adaptar-se continuamente às novas tecnologias é fundamental para obter uma vantagem competitiva. As empresas que incorporam a IA em seu aprendizado organizacional não apenas obtêm melhores informações para tomar decisões, o que, por sua vez, melhora a capacidade da IA existente de impactar o aprendizado; o uso da IA pelas organizações também aumenta sua capacidade de adotar o que está por vir e extrair o máximo de valor da tecnologia mais recente. É esse impulso que cria uma aceleração na aprendizagem organizacional que provavelmente será difícil para os retardatários acompanharem. Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.

c.2024 Fortune Media IP Limited

Publicidade

Distribuído por The New York Times Licensing Group