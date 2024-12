OpenAI anuncia ferramenta para tornar IAs especialistas em tarefas específicas

O programa está disponível para modelos recentes da IA, como o o1 e o1 mini. No exemplo, mostrado pela equipe de engenharia da empresa - e que não contou com a presença de Sam Altman, CEO da OpenAI - o modelo analisou dados de casos experimentais de pacientes com doenças genéticas a partir dos sintomas e de informações como idade e sexo. O objetivo era saber se a IA conseguia aprender com os casos de estudo e identificar quais os genes poderiam ser responsáveis pela doença.

Na demonstração, as respostas relativas à análise submetida ao programa foram mais assertivas do que as que passaram apenas pelo modelo tradicional - o que significou, no caso, uma maior porcentagem de identificação do gene certo na primeira tentativa de resposta da IA.