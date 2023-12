A Apple anunciou na quarta-feira, 29, os vencedores do App Store Award de 2023, a premiação anual promovida pela gigante da tecnologia para reconhecer os melhores aplicativos e jogos disponíveis na loja do iOS. O concurso anunciou 14 ganhadores de todas as partes do mundo, e o Brasil está representado por dois apps — Prêt-à-Makeup e SmartGym.

Vencedor na categoria App do ano para iPad, o Prêt-à-Makeup é uma criação da startup brasileira Prêt-à-Template, que tem como CEO a designer de moda gaúcha Roberta Weiand. Feito em 2019, o aplicativo contém centenas de produtos de beleza para cerca de 40 tipos de rosto. Na plataforma, usuários podem testar produtos, planejar, registrar e compartilhar ideias de maquiagem.

O app SmartGym, lançado em 2016 pelo desenvolvedor mineiro Matt Abras, ganhou como App do ano para Apple Watch. A ferramenta de saúde oferece centenas de treinos desenvolvidos por profissionais para fazer em casa ou na rua e formula novos com base nos dados do usuário, além de registrar a rotina de atividades fitness.

Também estão entre os ganhadores o app de guias de trilha AllTrails, o editor de imagens Photomator e o streaming MUBI. Na categoria de jogos, levaram Honkai: Star Rail, Lost in Play, Lies of P e o Hello Kitty Island Adventure.

De acordo com a Apple, os ganhadores são apps e jogos que “oferecem experiências valiosas” e “inspiram a mudança cultural”. Os vencedores do App Store Award foram escolhidos entre cerca de 40 finalistas que se destacaram em inovação técnica, experiência do usuário e design.

Vencedores do App Store Award foram escolhidos entre cerca de 40 finalistas que se destacaram em inovação técnica, experiência do usuário e design. Foto: AP Photo/Matthias Schrader

“É uma grande inspiração ver como os desenvolvedores continuam criando apps e jogos incríveis que redefinem o mundo ao nosso redor”, declarou Tim Cook, CEO da Apple. “Os vencedores deste ano representam o potencial ilimitado dos desenvolvedores de dar vida à própria visão, criar apps e jogos com criatividade notável, qualidade excepcional e missões com propósito.”

Além de reconhecer os melhores apps e jogos no iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV, também foram selecionados cinco vencedores na categoria impacto cultural, por ensinar usuários a aprender e se desenvolver, incentivo de sustentabilidade e pratica de autorreflexão.

Vencedores do App Store Award de 2023

App do ano para iPhone: AllTrails, da AllTrails, Inc.

App do ano para iPad: Prêt-à-Makeup, da Prêt-à-Template.

App do ano para Mac: Photomator, da UAB Pixelmator Team.

App do ano para Apple TV: MUBI, da MUBI, Inc.

App do ano para Apple Watch: SmartGym, de Mateus Abras.

Jogo do ano para iPhone: Honkai: Star Rail, da COGNOSPHERE PTE. LTD.

Jogo do ano para iPad: Lost in Play, da Snapbreak Games.

Jogo do ano para Mac: Lies of P, da NEOWIZ.

Jogo do ano do Apple Arcade: Hello Kitty Island Adventure, da Sunblink.

Vencedores categoria impacto cultural: