Mais de 50% das principais empresas dos EUA veem IA como um risco, diz pesquisa

Uma pesquisa dos relatórios anuais das maiores empresas dos EUA está destacando cada vez mais a inteligência artificial (IA) como um possível fator de risco.

De acordo com um relatório da empresa de pesquisa Arize AI, o número de empresas da Fortune 500 que citaram a IA como um risco chegou a 281. Isso representa 56,2% das empresas e um aumento de 473,5% em relação ao ano anterior, quando apenas 49 empresas sinalizaram riscos de IA.

"Se os relatórios anuais da Fortune 500 deixam uma coisa clara, é que o impacto da IA generativa está sendo sentido em uma ampla gama de setores - mesmo naqueles que ainda não adotaram a tecnologia", disse o relatório. "Dado que a maioria das menções à IA é como um fator de risco, há uma oportunidade real para as empresas se destacarem, destacando sua inovação e fornecendo contexto sobre como estão usando a IA generativa." Sem dúvida, o salto nas advertências também coincide com a explosão de conscientização e interesse em IA após o lançamento do ChatGPT pela OpenAI no final de 2022. O número de empresas que fizeram qualquer menção à IA saltou 152%, chegando a 323.

Agora que a IA está totalmente no radar das empresas americanas, os riscos e as oportunidades estão ficando em evidência com as empresas divulgando de onde vêm as possíveis desvantagens.

Mas algumas empresas estão mais preocupadas do que outras. O setor de mídia e entretenimento foi o principal, com 91,7% das empresas da Fortune 500 desse setor citando os riscos da IA, de acordo com a Arise. Isso se deve ao fato de a IA ter se espalhado pelo setor à medida que artistas e empresas procuram se proteger contra a nova tecnologia.

“Novos desenvolvimentos tecnológicos, incluindo o desenvolvimento e o uso de inteligência artificial generativa, estão evoluindo rapidamente”, disse a líder em streaming, Netflix, em seu relatório anual. “Se nossos concorrentes obtiverem vantagem com o uso dessas tecnologias, nossa capacidade de competir com eficácia e nossos resultados operacionais poderão ser afetados negativamente.”

A gigante de Hollywood, Disney, disse que as regras que regem as novas tecnologias, como a IA generativa, estão “indefinidas” e, eventualmente, podem afetar os fluxos de receita para o uso de sua propriedade intelectual e como ela cria produtos de entretenimento.

A Arise disse que 86,4% das empresas de software e tecnologia, 70% das empresas de telecomunicações, 65,1% das empresas de saúde, 62,7% das empresas financeiras e 60% dos varejistas também alertaram.

Em contrapartida, apenas 18,8% das empresas automotivas sinalizaram riscos de IA, juntamente com 37,3% das empresas de energia e 39,7% dos fabricantes.

Os avisos também vieram de empresas que estão incorporando a IA em seus produtos. A Motorola disse que “a IA pode nem sempre funcionar como pretendido e os conjuntos de dados podem ser insuficientes ou conter informações ilegais, tendenciosas, prejudiciais ou ofensivas, o que poderia afetar negativamente nossos resultados operacionais, a reputação da empresa ou a aceitação dos clientes de nossas ofertas de IA”.

A Salesforce apontou para a IA e sua plataforma Customer 360, que fornece informações sobre os clientes de seus clientes: "se habilitarmos ou oferecermos soluções que atraiam controvérsias devido ao seu impacto percebido ou real sobre os direitos humanos, a privacidade, o emprego ou outros contextos sociais, poderemos sofrer um novo ou maior escrutínio governamental ou regulatório, danos à marca ou à reputação, danos à concorrência ou responsabilidade legal." A IA também foi apontada como um risco quando se trata de segurança cibernética e vazamentos de dados. De fato, a recente conferência de segurança Def Con destacou a importância da IA na segurança cibernética. Enquanto isso, um estudo publicado no Journal of Hospitality Market and Management, em junho, descobriu que os consumidores estavam menos interessados em comprar um item se ele fosse rotulado com o termo "IA".

Os consumidores precisam ser convencidos dos benefícios da IA em um produto específico, de acordo com Dogan Gursoy, professor de gestão de hospitalidade da Carson College of Business da Washington State University e um dos autores do estudo.

Muitas pessoas perguntam: “Por que preciso de IA na minha cafeteira, ou por que preciso de IA na minha geladeira ou no meu aspirador de pó?”, disse ele à Fortune no início deste mês.

