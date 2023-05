Mark Zuckerberg celebra medalha de ouro em competição de jiu-jítsu; veja fotos

Aproveitando o bom momento da Meta, Mark Zuckerberg, CEO da empresa dona do Facebook e do Instagram, apareceu nas redes sociais após competir em um torneio de Jiu-Jitsu. O magnata conquistou uma medalha de prata e uma medalha de ouro em sua primeira competição, que aconteceu em Redwood City, Califórnia, EUA, no último sábado, 6.

Em alguns vídeos do torneio gravados e publicados por pessoas presentes no ginásio, mostraram momentos em que o magnata discutiu com o árbitro após perder em uma das lutas.

De acordo com o jornal New York Post, que publicou um dos vídeos em seu perfil no YouTube, poucos minutos após o início da partida, o árbitro encerrou a luta acreditando que Zuckerberg havia batido no chão, o que significa rendição, mas o magnata discutiu e alegou que havia sido um erro. Ao final, a partida foi encerrada como empate em 0-0.

Zuckerberg publicou em sua conta oficial no Instagram imagens do torneio e na legenda das fotos escreveu: “Disputei meu primeiro torneio de Jiu-Jitsu e ganhei algumas medalhas pela Guerrilla Jiu-Jitsu. Obrigado Dave Camarillo, Khai Wu e James Terry por me treinarem!”.

O Facebook, liderado pela Meta, realizou várias ondas de demissões em massa desde o ano passado e, este ano, ganhou US$ 380 bilhões em valor de mercado, após os cortes de funcionários totalizarem 21 mil pessoas, fazendo a empresa voltar a crescer.

Continua após a publicidade

O balanço do primeiro trimestre de 2023, apresentado em abril, é o primeiro que a companhia apresenta depois da segunda rodada de demissões anunciada em março, que projetou eliminar 10 mil postos. No documento, a companhia registrou alta de 3% em comparação com o ano anterior, chegando a US$ 28,6 bilhões. Foi o primeiro aumento após três trimestres de declínio. Analistas esperavam que a receita da companhia seria de US$ 27,65 bilhões.

Mark Zuckeberg afirmou que a companhia está “se tornando mais eficiente para construir produtos melhores de forma mais rápida”. Segundo o relatório, a empresa atingiu 2,04 bilhões de usuários ativos em todos os seus serviços, como Instagram, WhatsApp, Facebook e Messenger.