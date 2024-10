Mark Zuckerberg desencanou da política e quer ficar neutro em disputas; entenda os motivos

Há pouco mais de uma década, Mark Zuckerberg não tinha muitos receios de expor suas posições políticas.

Sincero e otimista - talvez ingenuamente - ele correu para discutir questões que lhe interessavam: imigração, justiça social, desigualdade, democracia. Ele escreveu colunas em jornais defendendo seus pontos de vista, criou fundações e esforços filantrópicos e contratou centenas de pessoas para colocar sua vasta riqueza a serviço de seus objetivos políticos.

Diferentemente de outras eleições, Mark Zuckerberg, agora, não se envolve em política Foto: Godofredo A. Vásquez/AP

PUBLICIDADE Esse era Mark Zuckerberg em seus 20 anos. Mark Zuckerberg em seus 40 anos é um Mark Zuckerberg muito diferente. Nos últimos anos, em conversas com amigos, colegas e consultores, Zuckerberg expressou seu cinismo em relação à política após anos de experiências ruins em Washington. Ele e outras pessoas do alto escalão da Meta, a empresa controladora do Facebook, acreditavam que ambos os partidos detestavam a tecnologia e que tentar continuar a se envolver com causas políticas só atrairia mais escrutínio para sua empresa.

Recentemente, em junho, na conferência da Allen and Company - o “acampamento de verão para bilionários” em Sun Valley, Idaho - Zuckerberg reclamou com várias pessoas sobre a repercussão na Meta dos aspectos mais politicamente sensíveis de seus esforços filantrópicos. E ele se arrependeu de ter contratado funcionários para suas causas filantrópicas que tentaram empurrá-lo mais para a esquerda em algumas causas.

Em suma, ele já havia superado isso.

Sua preferência, de acordo com mais de uma dúzia de amigos, consultores e executivos familiarizados com seu pensamento, tem sido lavar as mãos.

Em público, isso significa que Zuckerberg está se recusando a se envolver com Washington, exceto quando necessário. Em particular, ele parou de apoiar programas filantrópicos que poderiam ser vistos como partidários e reduziu o ativismo dos funcionários na Meta.

Ele também conversou com o ex-presidente Donald J. Trump em ligações telefônicas duas vezes, um movimento que alguns caracterizaram como uma tentativa de reparar um relacionamento de longa data.

“Acho que eu não tinha muita sofisticação em relação ao ambiente político e acho que fiz um diagnóstico fundamentalmente errado do problema”, disse Zuckerberg em uma entrevista recente.

No mês passado, Zuckerberg expressou publicamente seu arrependimento em relação a algumas de suas atividades políticas em uma carta ao Congresso. Ele disse que, em 2021, o governo Biden “pressionou” a Meta a censurar mais conteúdo sobre a covid-19 do que Zuckerberg se sentia confortável. E ele disse que não repetiria as contribuições que fez em 2020 para apoiar a infraestrutura eleitoral porque os presentes fizeram com que ele não parecesse “neutro”.

PUBLICIDADE A evolução de Zuckerberg atraiu comparativamente pouca atenção em comparação com a de titãs da tecnologia como Elon Musk, que se ligaram publicamente aos conservadores e a Trump. Mas isso também reflete uma mudança maior no Vale do Silício, onde os CEOs ficaram frustrados com questões sociais polêmicas. A resposta deles tem sido, em grande parte, se afastar do assunto. “Mark e seus colegas provavelmente estão analisando os riscos do envolvimento político e decidindo que a neutralidade é a escolha mais segura até o fim da eleição”, disse Nu Wexler, diretor da empresa de consultoria política Four Corners Public Affairs e ex-funcionário do Facebook. Em particular, Zuckerberg agora considera sua política pessoal mais parecida com o libertarianismo ou o “liberalismo clássico”, de acordo com pessoas que falaram com ele recentemente. Isso inclui uma hostilidade às regulamentações que restringem os negócios, a adoção de mercados livres e do globalismo e uma abertura para reformas de justiça social - mas somente se isso não atingir o que ele considera progressismo de extrema esquerda. Zuckerberg e sua esposa, Priscilla Chan, têm se mostrado, em particular, indignados com o que consideram um aumento do antissemitismo nos campus universitários, inclusive em Harvard, onde se conheceram.

Os representantes de Zuckerberg e de Priscilla na Meta e na Iniciativa Chan Zuckerberg não quiseram comentar.

É uma mudança significativa para um executivo que, em 2013, ajudou a fundar e se tornou o rosto público da organização de defesa política Fwd.US, cujo objetivo era ajudar a criar um caminho para a cidadania de imigrantes sem documentos.

Zuckerberg e Priscilla foram pegos de surpresa pelo ativismo em sua filantropia. Após os protestos contra o assassinato de George Floyd pela polícia em 2020, um funcionário da CZI pediu a Zuckerberg, durante uma reunião de equipe, que se demitisse do Facebook ou da iniciativa devido à sua relutância, na época, em moderar os comentários de Trump.

O incidente e outros semelhantes incomodaram Zuckerberg, segundo as pessoas, afastando-o do trabalho político progressista da fundação. Ele passou a ver uma das três divisões centrais da iniciativa - a equipe de Justiça e Oportunidades - como uma distração do trabalho geral da organização e um reflexo ruim de seu ponto de vista bipartidário, disseram as pessoas.

Em 2021, Zuckerberg e Priscilla decidiram encerrar o trabalho político interno do grupo e, em vez disso, financiar dois grupos bipartidários, incluindo o Fwd.us, que trabalhavam com essas questões. Muitos de seus cerca de 30 funcionários que se dedicavam à política pediram demissão, foram transferidos ou enviados para esses dois grupos.

Depois que a Suprema Corte, em 2022, anulou o caso Roe v. Wade, alguns funcionários da iniciativa queriam que a organização se concentrasse na proteção do acesso ao aborto. Mas Prisciilla, que dirige a CZI diariamente, enviou um memorando aos funcionários recusando-se firmemente a fazer isso. “Precisamos manter o foco e a clareza no que estamos fazendo aqui. Isso significa manter o foco” em ciência, educação e trabalho comunitário, escreveu ela, de acordo com uma parte do memorando analisada pelo The Times. “Não temos planos de expandir nossas concessões para novas áreas”.

Hoje, Zuckerberg, um dos dois principais executivos da iniciativa com Priscilla, está menos envolvido do que há dois ou três anos.

Outros incidentes se acumularam. Após a eleição de 2020, Zuckerberg e Priscilla foram criticados por doar US$ 400 milhões para o Center for Tech and Civic Life, uma organização sem fins lucrativos, para ajudar a promover a segurança nas cabines de votação durante os bloqueios de pandemia. Zuckerberg e Priscilla consideraram suas contribuições como um esforço apartidário, embora os consultores os tenham alertado de que seriam criticados por tomarem partido.

As doações passaram a ser conhecidas como “Zuckerbucks” nos círculos republicanos. Os conservadores, incluindo Trump e o deputado Jim Jordan, de Ohio, um republicano que é presidente do Comitê Judiciário da Câmara, criticaram Zuckerberg pelo que eles disseram ser uma tentativa de aumentar a participação dos eleitores em áreas democratas.

Em conversas particulares com conselheiros e amigos, Zuckerberg e Priscilla expressaram certo arrependimento em relação às contribuições e ao fato de elas terem saído pela culatra.

O país deveria estar fazendo um desfile para as autoridades eleitorais e, em vez disso, “elas estão sendo atacadas”, disse David Becker, que dirigiu outro dos programas de 2020 apoiados por Zuckerberg, o Center for Election Innovation and Research. “Eu entenderia se Mark Zuckerberg estivesse frustrado com a controvérsia fabricada sobre isso.”

Repressão política

Dentro da Meta, Zuckerberg e sua equipe executiva têm reprimido a política.

No final de 2022, Lori Goler, chefe de recursos humanos da Meta, introduziu uma nova política interna chamada “expectativas de envolvimento da comunidade”, de acordo com uma cópia do memorando analisada pelo Times. Ela proibia os funcionários de levantar questões no local de trabalho, como aborto, movimentos de justiça racial e guerras. Andrew Bosworth, diretor de tecnologia da Meta, defendeu a política e foi apoiado por Zuckerberg.

Em vez de se envolver publicamente com Washington, Zuckerberg está consertando as relações com os políticos nos bastidores. Após as críticas ao “Zuckerbucks”, Zuckerberg contratou Brian Baker, um famoso estrategista republicano, para melhorar seu posicionamento com a mídia de direita e com as autoridades republicanas. No período que antecedeu a eleição de novembro, Baker enfatizou para Trump e seus principais assessores que Zuckerberg não tem planos de fazer doações semelhantes.

Zuckerberg ainda não estabeleceu um relacionamento com a vice-presidente Kamala Harris. Mas em julho, Zuckerberg teve suas primeiras conversas com Trump desde que ele deixou o cargo, de acordo com pessoas familiarizadas com as conversas.

Durante a Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, Trump agradeceu ao bilionário em um telefonema por ter dito publicamente que estava “rezando” por Trump após a recente tentativa de assassinato.

Algumas semanas depois, eles voltaram a se falar.

Depois que a Meta retirou erroneamente as imagens da tentativa de assassinato que estavam circulando pela Meta, Zuckerberg ligou diretamente para o ex-presidente e pediu desculpas pelo erro. Os representantes deTrump e de Zuckerberg ofereceram relatos diferentes sobre o que aconteceu na ligação.

“As discussões privadas entre o presidente Trump e qualquer outra pessoa são apenas isso - privadas”, disse Steven Cheung, porta-voz da campanha de Trump.

OZuckerberg não se iludiu achando que minimizar a política resolverá completamente todas as suas frustrações pessoais ou os problemas de sua empresa. Mas ele acha que é algo que a Meta pode superar - eventualmente.

“Acho que serão necessários mais 10 anos ou mais para que possamos superar totalmente esse ciclo antes que nossa marca volte a ser o que poderia ter sido”, disse Zuckerberg no evento do podcast, ‘se eu não tivesse feito besteira em primeiro lugar’.

