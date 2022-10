Microsoft tem receita de US$ 50,1 bi; LinkedIn tem recorde de acessos

A Microsoft voltou a superar a expectativa de investidores nesta terça 25, com um aumento de 11% na receita em relação ao ano anterior, anotando US$ 50,1 bilhões. Analistas esperavam uma receita de US$ 49,61. Ainda assim, após o fechamento do mercado, as ações da Microsoft caíram cerca de 2%.

A queda acontece porque a cifra ficou abaixo do resultado do trimestre anterior, que somou US$ 51,78 bilhões. A companhia também viu diminuição no lucros registrando US$ 17,56 bilhões, uma queda de 14% comparada com o ano anterior.

“Em um mundo que enfrenta cada vez mais ventos contrários, a tecnologia digital é o último vento a favor”, disse Satya Nadella, presidente e CEO da Microsoft. “Neste ambiente, estamos focados em ajudar nossos clientes a fazer mais com menos, enquanto investimos em áreas de crescimento secular e gerenciamos nossa estrutura de custos de forma disciplinada.”

Grande parte do crescimento da Microsoft ainda fica por conta de sua divisão de serviços de nuvem, a Azure, repetindo a tendência do trimestre anterior. A área tem crescido de forma importante desde o início da pandemia e, mesmo vendo uma diminuição de receita, ainda é o carro-chefe da empresa na hora de contabilizar seus números.

No relatório financeiro desta terça, a Microsoft informou que o serviço teve crescimento de 35% na comparação anual e o setor do qual faz parte, que também inclui SQL Server, Windows Server, viu um aumento de 22%, somando US$ 20,3 — semelhante ao último período. No último trimestre, porém, o crescimento da área tinha sido de 40%.

Serviços

Publicidade

Em relação à divisão de games, os serviços de Xbox não conseguiram acompanhar o movimento no crescimento da empresa. A receita vinda da área diminuiu 3% na comparação anual. Já a soma proveniente do Microsoft 365, dos serviços mais populares da companhia, teve um leve aumento de receita de 7% no ano e chegou a 61,3 milhões de assinantes.

LinkedIn registrou aumento de 24% nas sessões

Outros serviços, como o LinkedIn, também tiveram espaço no balanço. A rede social da empresa registrou um aumento de receita de 17%, com recorde de acessos na plataforma, crescendo 24% no número de sessões — a empresa não informou a quantidade de acessos. Na área responsável pelo LinkedIn, a receita foi de US$ 16,47.

Crise

O balanço da Microsoft foi divulgado poucos dias depois de a gigante anunciar planos de demissões em massa em vários dos setores da companhia, de acordo com reportagem do portal de notícias Axios publicada na semana passada. Os cortes vão afetar funcionários de diferentes cargos, equipes e partes do mundo. Com isso, a empresa americana se junta a outras empresas da área de tecnologia que estão reduzindo o número de colaboradores.

Ainda não se sabe oficialmente o número de pessoas desligadas da Microsoft, mas uma fonte consultada pelo Axios diz que a quantia não deve chegar a mil funcionários.