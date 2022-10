Musk pediu ‘desconto’ em oferta ao Twitter antes de retomar compra por US$ 44 bilhões

Continua após a publicidade

Antes de retomar a oferta de US$ 44 bilhões pelo Twitter nesta semana, Elon Musk tentou abaixar o valor da proposta em até 30% do valor para encerrar a batalha judicial com a rede social, afirmou nesta quinta-feira, 6, o jornal americano New York Times.

De acordo com fontes ouvidas pelo jornal, a proposta começou em US$ 31 bilhões, em uma oferta que ocorreu há algumas semanas, antes da divulgação de mensagens privadas do bilionário que tratavam sobre a negociação com empresários de tecnologia.

O ‘desconto’ que Musk propôs para o Twitter teve ainda outras barganhas antes de ser recusado totalmente. Uma segunda oferta, no valor de US$ 39,6 bilhões foi ainda colocada na mesa em troca do acordo, na semana passada. A rede social, porém, não fechou o negócio.

Com isso, Musk enviou na última terça-feira, 4, uma carta para a Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês), indicando uma nova proposta de compra pelo valor inicial, apresentado em abril, de US$ 54,20 por ação. O Twitter também indicou que deve aceitar o acordo.

A conclusão do acordo deve significar o fim do julgamento na Corte de Delaware, onde as duas partes se encontrariam em um processo instaurado pelo Twitter para obrigar a compra da plataforma por Musk.

Especialistas indicaram, no entanto, que as chances do bilionário de vencer o caso são pequenas — e que as chances de ser um processo longo e desgastante pode não valer a pena para o bilionário. O julgamento, marcado para ter início em 17 de outubro não teve, porém, nenhuma alteração de status, ou seja, na prática, continua agendado para a data.

Nesta quinta-feira, Musk tinha um depoimento marcado no Texas, para responder sobre informações contidas nas mensagens de texto trocadas com alguns empresários, incluindo o ex-presidente do Twitter, Jack Dorsey, sobre a negociação antes de anunciar oficialmente a intenção de compra da rede social.

A audiência foi suspensa depois que o Twitter entendeu que o bilionário poderia ter mais tempo para que a defesa pudesse lidar com os novos desdobramentos do processo. Agora, Musk pode nem precisar comparecer perante à Justiça caso negocie a pendência com o Twitter.

Apesar do desfecho parecer mútuo, ainda não há indicação de que um acordo formal de compra tenha sido assinado pelas duas partes do processo.