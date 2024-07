Na busca pelo espaço, SpaceX deixa rastro de destruição no meio ambiente

Uma análise das táticas de Musk no sul do Texas mostra como ele explorou as limitações e missões concorrentes das várias agências mais preparadas para serem um freio contra a expansão feroz do complexo industrial que ele chama de Starbase. Aqueles encarregados de proteger os recursos culturais e naturais da área — em particular funcionários do Serviço de Pesca e Vida Selvagem do Departamento do Interior e do Serviço de Parques Nacionais — frequentemente perderam para agências mais poderosas, incluindo a Administração Federal de Aviação, cujos objetivos estão entrelaçados com os de Musk.

No fim, a ecologia do sul do Texas ficou em segundo plano em relação às ambições da SpaceX — e do país.