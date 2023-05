Netflix começa cobrar “taxa do ponto extra” no Brasil

A “taxa do ponto extra” na Netflix chegou ao Brasil. Nesta terça-feira, 23, o serviço de streaming anunciou que vai começar a notificar os usuários que a conta na plataforma deve ser usado por apenas uma residência. Com isso, será cobrada uma tarifa para quem compartilhar contas com pessoas que não moram na mesma casa - é quase uma taxa de “ponto extra”, que as operadoras de TV a cabo cobram. Na nota, a empresa afirmou que cada login excedente terá o valor de R$ 12,90 mensais. Atualmente, a mensalidade por aqui custa entre R$ 18,90 e R$ 55,90.

Batizado de “adicionar lar”, quaisquer membros em uma família que não moram na mesma casa deverão ser cobrados adicionalmente. O recurso vai funcionar a partir da localização dos aparelhos dos usuários, detalha a Netflix. Cada lar acrescentado poderá usar a conta em um número ilimitado de dispositivos ligados àquele endereço. Duas televisões em endereços diferentes, por exemplo, contarão como duas casas diferentes. Dispositivos móveis não serão afetados.

Email informando sobre a cobrança já começou a ser enviado pelo serviço de streaming Foto: Netflix/Divulgação

Em abril deste ano, a empresa informou que vai adicionar a funcionalidade em mais países até o meio do ano. Até o momento, na América Latina, Argentina, República Dominicana, El Salvador, Guatemala e Honduras já possuem a “taxa do ponto extra”. Chile, Costa Rica e Peru foram as primeiras regiões do mundo a receber a cobrança por “membro extra”, em março de 2022. Neste caso, porém, a limitação não era restrita a um lar. Nova Zelândia, Canadá, Portugal e Espanha também já possuem o serviço.

Para adicionar um ponto extra na conta, é preciso ir às configurações e selecionar “adicionar lar”. Também é possível transferir um perfil que já existe na conta e criar um novo usuário — a opção permite que as preferências do perfil sejam mantidos, mas que o usuário automaticamente migre para uma conta separada.