Netflix: Planos com anúncios somam 40% das assinaturas da empresa

Mais de um ano após implementar o plano de assinatura com publicidade, a Netflix afirma que esse modelo totaliza 40% de todas as assinaturas oferecidas pela empresa de streaming, revelou a companhia em balanço trimestral corporativo apresentado ao mercado nesta terça-feira, 23. O número diz respeito apenas aos países onde esse tipo de opção está disponível aos usuários.

PUBLICIDADE O plano com anúncios é o modelo mais barato da empresa, no qual anúncios publicitários são inseridos em meio ao portfólio de filmes e séries da companhia. No Brasil, a assinatura sai por R$ 18,90 e substituiu o plano básico para novos assinantes, em outubro passado. “No quarto trimestre de 2021, assim como no trimestre anterior, o número de associados de nossos anúncios aumentou quase 70% de um trimestre para o outro, apoiado por melhorias em nossa oferta (por exemplo, de downloads) e a eliminação gradual de nosso plano básico para membros novos em nossos mercados com anúncios”, declarou a Netflix em documento para investidores nesta quarta-feira.

Nosso objetivo é tornar os anúncios um fluxo de receita mais substancial Netflix

A Netflix não revela quantos usuários estão nesse tipo de plano, mas a empresa é otimista com esse modelo e afirma que vai continuar investindo no formato. “Nosso objetivo é tornar os anúncios um fluxo de receita mais substancial que contribua para o crescimento sustentável e saudável da receita da empresa em 2025 e nos anos seguintes”, afirma.

No total, a Netflix registrou 260,28 milhões de assinantes pelo mundo até dezembro de 2023, segundo o balanço de hoje. Somente no último trimestre de 2023, foram 13,12 milhões de assinantes novos, alta de 12,8% em relação ao mesmo período de 2022.

A alta em assinantes foi registrada em todas as regiões do mundo. Na América Latina e México, a Netflix adicionou 2,32 milhões de usuários no último trimestre do ano passado, totalizando 46 milhões de assinantes na região.

Netflix registra 260 milhões de assinantes pelo mundo Foto: Mike Blake/Reuters - 12/7/2023

A receita da Netflix totalizou US$ 8,8 bilhões, com lucro de US$ 938 milhões no quarto trimestre de 2023.

Após o balanço, as ações da Netflix subiam a mais de 8,5% em Nova York, por volta das 19h05 do horário de Brasília.