Nintendo: lucro cresce 82% na comparação anual impulsionado pelo filme do Super Mario

A Nintendo anunciou na quinta-feira, 4, um aumento de 82% nos seus lucros, impulsionado pelo longa “Super Mario Bros - O Filme”, sucesso de vendas no cinema, e também o novo game da franquia “The Legend of Zelda”. A empresa de jogos lucrou 185,4 bilhões de ienes (cerca de R$ 6,3 bilhões) no segundo trimestre do ano. O filme do Mario Bros foi lançado em abril.

Responsável pela fabricação do console Switch, a empresa de games afirmou que as vendas de hardware aumentaram 14% em relação ao ano passado, saltando para 3,9 milhões de unidades vendidas. Para a Nintendo, os resultados demonstram como a estratégia de prolongar a vida útil do Switch e usar sua lista de personagens populares para aumentar a receita além do negócio principal de jogos tem sido bem-sucedida.

Sucesso de vendas com o filme, empresa de jogos registrou lucro operacional de R$ 6,3 bilhões no segundo trimestre. Foto: AP

A Nintendo também destacou em seu balanço as vendas de jogos para celular. Neste ramo, as vendas saltaram para 31,8 bilhões de ienes - uma vez mais, a empresa vê relação direta com o sucesso do filme Mario.

Diante dos resultados, a empresa com sede em Quioto (Japão) manteve sua previsão de vendas de 15 milhões de unidades do console para este ano, o que representaria uma queda de 16,5% em relação ao ano anterior.

Ainda em seu balanço, a empresa afirmou que vendeu 18,5 milhões de unidades do novo jogo “Zelda - Tears of the Kingdom”, no primeiro trimestre. O jogo tem uma pontuação de 96 em 100 no agregador de críticas Metacritic, indicando uma boa recepção dos usuários. O jogo Mario Kart 8 Deluxe foi impulsionado pelo filme, registrando vendas de quase 1,7 milhão de unidades, elevando as vendas totais para 55,5 milhões de unidades.