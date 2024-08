No escritório de 10.000 metros quadrados do Nubank localizado na Vila Leopoldina, zona oeste da capital paulista, existe espaço para cerca de 200 pessoas. A sede da empresa fica em Pinheiros, também na zona oeste da cidade de São Paulo. “Quando a empresa vai para o home office, consegue contratar pessoas do mundo inteiro. Fica difícil se é uma empresa de cultura focada no escritório, mas que quer contratar pessoas do Vale do Silício para ajudar a desenvolver o time”, afirma Vitor Olivier, chefe de tecnologia (CTO) do Nubank.

Quer saber mais detalhes de como as equipes se organizam para trabalhar presencial, as vantagens elencadas pelo executivo para manter o modelo e a situação do home office no Brasil? Basta acessar a reportagem completa clicando neste link.