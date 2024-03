Nvidia é processada por violação de direitos autorais para treinar IA

A Nvidia, gigante da tecnologia conhecida por seus chips de inteligência artificial (IA), está sob os holofotes judiciais devido a uma acusação de violação de direitos autorais envolvendo sua plataforma de IA, NeMo.

Três autores, Brian Keene, Abdi Nazemian e Stewart O’Nan, moveram um processo alegando que suas obras foram usadas sem autorização para treinar a NeMo, inseridas em um banco de dados que conta com aproximadamente 196.640 livros.

Nvidia enfrenta novo processo por uso indevido de obras em treinamento de IA, enquanto se destaca como favorita dos investidores Foto: Reuters

Essas obras chegaram a ser removidas do conjunto de dados em outubro passado, após alegações de violação de direitos autorais. De acordo com a agência de notícias Reuters, na sexta-feira, 8, durante a apresentação da ação coletiva no Tribunal Federal de São Francisco, EUA, os autores argumentaram que essa remoção é uma admissão implícita da Nvidia de que suas obras foram utilizadas sem permissão.

Além disso, os autores dizem buscar indenizações não-especificadas para criadores cujas obras foram utilizadas para treinar a IA da NeMo nos últimos três anos. Até o momento, a Nvidia não se pronunciou sobre o caso. O sucesso da Nvidia no campo da IA a tornou uma das empresas favoritas dos investidores, e, desde o final de 2022, o preço das ações da fabricante de chips, aumentou quase 600%. Assim, recentemente a gigante registrou US$ 2 trilhões em valor de mercado este ano.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani