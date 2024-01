OpenAI acusa New York Times de mentir em processo sobre direitos autorais de dados de IA

THE NEW YORK TIMES - A OpenAI disse nesta segunda-feira, 8, que uma ação judicial do New York Times contra ela era “sem mérito” e que apoiava e criava oportunidades para organizações de notícias, à medida que entrava em um debate sobre o uso não autorizado de trabalhos publicados para treinar tecnologias de inteligência artificial (IA).

O Times processou a OpenAI e a Microsoft em 27 de dezembro, acusando as empresas de violar seus direitos autorais ao usar milhões de seus artigos para treinar tecnologias de inteligência artificial, como o chatbot ChatGPT. Os chatbots agora competem com o jornal americano como fonte de informações confiáveis, segundo o processo.

Em uma postagem de 1 mil palavras em seu blog na segunda-feira, a OpenAI disse que colaborou com organizações de notícias e firmou parcerias com algumas delas, incluindo a Associated Press. O uso de obras protegidas por direitos autorais para treinar suas tecnologias é um uso justo de acordo com a lei, acrescentou a empresa. O processo do Times não conta a história completa de como a OpenAI e suas tecnologias operam, disse a empresa.

OpenAI e New York Times trocam acusações sobre uso de matérias jornalísticas para alimentar IA Foto: Dado Ruvic/Reuters

“Esperamos continuar colaborando com as organizações de notícias, ajudando a elevar sua capacidade de produzir jornalismo de qualidade ao perceber o potencial transformador da IA”, escreveu a empresa.

Lindsey Held, porta-voz da OpenAI, não quis fazer mais comentários.

O Times foi a primeira grande organização de mídia americana a processar a OpenAI e a Microsoft por questões de direitos autorais relacionadas a seus trabalhos escritos. Outros grupos, incluindo romancistas e programadores de computador, também entraram com ações de direitos autorais contra empresas de IA. Os processos foram estimulados pelo boom da “IA generativa”, tecnologias que geram textos, imagens e outras mídias a partir de instruções curtas.

Continua após a publicidade

A OpenAI e outras empresas de IA criam essa tecnologia alimentando-a com enormes quantidades de dados digitais, alguns dos quais provavelmente protegidos por direitos autorais. Isso levou à constatação de que as informações online - histórias, trabalhos artísticos, artigos de notícias, publicações em quadros de mensagens e fotos - podem ter um valor significativo e inexplorado.

Há muito tempo, as empresas de IA afirmam que podem usar legalmente esse conteúdo para treinar suas tecnologias sem pagar por isso, pois o material é público e elas não estão reproduzindo o material em sua totalidade.

Em sua postagem no blog, a OpenAI disse que suas discussões com o Times sobre uma possível parceria pareciam progredir de forma construtiva, com uma última comunicação em 19 de dezembro. Durante as negociações, disse, o jornal mencionou que havia visto a tecnologia da OpenAI “regurgitar” parte de seu conteúdo - o que significa que a tecnologia havia gerado trechos quase integrais de artigos publicados no Times - mas se recusou a fornecer exemplos. Quando o Times entrou com o processo oito dias depois, a OpenAI se disse surpresa e decepcionada.

O Times não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A OpenAI disse que sua tecnologia às vezes regurgita artigos, mas que isso era um “bug raro” que estava sendo resolvido. A ação judicial do Times incluía exemplos que mostravam o ChatGPT reproduzindo trechos de seus artigos quase palavra por palavra.

“Manipular intencionalmente nossos modelos para regurgitar (textos) não é um uso apropriado de nossa tecnologia e é contra nossos termos de uso”, disse a OpenAI.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.